Zaho’nun faili bulundu: Eylem planı Fehmi Atalay’dan

Kuzey Irak’ta TSK’nın Pençe Harekât bölgesinde bulunan bir üs bölgesine, 20 Temmuz’da teröristlerce roket ile saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıya güvenlik güçlerine karşı atış yapıldığı esnada terör örgütü tarafından bölgeye 4-5 km mesafede piknik yapan sivillere de aynı anda ateş açıldı.

33 SİVİL YARALANDI

PKK terör örgütü saldırısında piknik yapan 9 sivil yaşamını yitirmiş, 33 sivil de yaralandı. PKK terör örgütü öldürdüğü Iraklı vatandaşların Türk güvenlik güçlerinin atışı sonucu öldürüldüğü yönünde propaganda yaparak Türkiye’yi uluslararası alanda suçlu durumuna düşürmeye çalıştı.

2 AY KEŞİF YAPTILAR

Alınan bilgiye göre, eylemin talimatının terör örgütünün sözde Yürütme Konseyi Üyesi Amed Malazgirt kod adlı Fehmi Atalay’ın verdiği ortaya çıktı. Bölgede faaliyet yürüten teröristlerin 2 ay boyunca TSK’nın terörist saldırılarına verdiği tepkiyi ölçmek, keşif ve saldırı yapmak için hazırlık yaptıkları belirlendi.

İLK KARALAMA DEĞİL

Yapılan hain planın Türkiye’ye yönelik ilk karalama kampanyası değil. Yurt içi ve yurt dışında sürdürülen başarılı operasyonlarda ağır darbe alan, sözde üst düzey yöneticileri etkisiz hale getirilen terör örgütü, kurulduğu günden bu yana sivilleri hedef almaktan vazgeçmiyor. Geçen yıl da aynı bölgede 22 Ağustos’ta, iki Iraklı turistin araçlarına düzenlenen saldırı neticesinde öldürülmesi olayında Türkiye’yi suçlamaya yönelik karalama kampanyası başlatılmıştı.

Ancak olayın hemen ardından PKK terör örgütünün olayın sorumlusu olduğu ortaya çıkmıştı. PKK terör örgütü Irak Devleti Zaho/Parah köyünde piknik yapan Irak vatandaşlarını katlederek gerçek yüzünü bir kez daha göstermiş oldu.

4 PKK’lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, “Tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!” paylaşımında bulundu.

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