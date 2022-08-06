MSB: Tek bir şehidimizin kanı bile yerde kalmadı

MSB'den yapılan açıklama şöyle:
Tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmadı, kalmayacak!
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!
Tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmadı, kalmayacak!
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MSB pic.twitter.com/vKcbT4MHuN
Tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmadı, kalmayacak!