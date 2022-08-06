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ANKARA

MSB: Tek bir şehidimizin kanı bile yerde kalmadı

MSB; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB: Tek bir şehidimizin kanı bile yerde kalmadı
MSB: Tek bir şehidimizin kanı bile yerde kalmadı

MSB'den yapılan açıklama şöyle:
Tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmadı, kalmayacak!

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

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