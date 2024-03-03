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Malatya'da korkutan deprem: AFAD duyurdu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin derinliğinin 7.31 km olduğu aktarıldı. Depreme ilişkin açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gelişmelerin takip edildiğini ifade ederek, "Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.

17:55 - 3/03/2024 Pazar
Güncelleme: 18:22 - 3/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 17:43'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliğinin 7.31 km olduğu aktarıldı.


"Olumsuz bir durum yok"

Korkutan depreme ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olumsuz bir durum olmadığını belirten Bakan Yerlikaya, gelişmelerin takip edildiğini ifade ederek, "Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.

"Malatya, Doğanşehir’de 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."




#Malatya
#Deprem
#AFAD
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