AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 17:43'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliğinin 7.31 km olduğu aktarıldı.
"Olumsuz bir durum yok"
Korkutan depreme ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamada bulundu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olumsuz bir durum olmadığını belirten Bakan Yerlikaya, gelişmelerin takip edildiğini ifade ederek, "Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.
"Malatya, Doğanşehir’de 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."