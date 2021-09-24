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Ordu’da FETÖ operasyonu: 43 gözaltı

Ordu’da, FETÖ/PDY'nin 'yeni il yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 43 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Son dakika... Ordu’da FETÖ operasyonu: 43 gözaltı
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Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin 'yeni il yapılanması'na yönelik operasyon gerçekleştirdi.

6 ay süreyle iletişimin dinlenmesi, teknik araçlarla izleme ve fiziki takip sonucu tespit edilen 43 şüpheli, gözaltına alındı. 'Yeni yapılanma'da 'mütevelli üyesi' olarak tanımlananlar dahil 10 şüpheli, Gülyalı ilçesindeki restoranda toplantıdayken, 'himmet' olarak aralarında topladıkları paralarla suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; örgüte ait olduğu değerlendirilen 370 bin TL, 100 bin 665 dolar, 17 bin 150 euro, 1,5 kilogram altın ile 1 ruhsatsız silah, 11 mermi, şüphelilere ait dijital materyaller ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgusu sürüyor

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