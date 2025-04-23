Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sağlık Bakanlığı'ndan deprem açıklaması: "Şu ana kadar ihbar yok"

Sağlık Bakanlığı'ndan deprem açıklaması: "Şu ana kadar ihbar yok"

14:0623/04/2025, Çarşamba
G: 23/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Sağlık Bakanlığı İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi ve hastanelerimize herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir" ifadeleri yer aldı.

İstanbul'da deprem saat 12.49'da meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremin büyüklüğünü AFAD 6,2 olarak duyururken peş peşe açıklamalar da geliyor...


Sağlık Bakanlığı'nın depremin ardından yaptığı açıklama şöyle:

"İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem dolayısıyla tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.


Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi ve hastanelerimize herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.


Bakanlık olarak, ilgili tüm kurumlarımızla tam eş güdüm içerisinde süreci yakından takip ediyoruz.


Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun."



Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#deprem
#son dakika
#istanbul deprem
#son dakika deprem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Deprem riski en fazla o ilçelerde var! İstanbul'un risk haritası açıklandı: 23 Nisan İstanbul depremi sonrası...