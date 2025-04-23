İstanbul'da deprem saat 12.49'da meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremin büyüklüğünü AFAD 6,2 olarak duyururken peş peşe açıklamalar da geliyor...





Sağlık Bakanlığı'nın depremin ardından yaptığı açıklama şöyle:





"İstanbul’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem dolayısıyla tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.





Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi ve hastanelerimize herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.





Bakanlık olarak, ilgili tüm kurumlarımızla tam eş güdüm içerisinde süreci yakından takip ediyoruz.





Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun."







