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KONYA

Son Depremler: Konya'da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu​

Konya'da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu

Konya'da saat 18.51'de merkez üssü Tuzlukçu ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Haber Merkezi DHA
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Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.51'de Tuzlukçu ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Tuzlukçu'da ayrıca saat 18.52'de 4, 18.53'te ise 4.1 büyüklüklerinde birer deprem daha yaşandığı bildirildi.

OLUMSUZ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL

Depremle ilgili bilgilendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Soylu, "Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde, saat 18.51'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

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