Konya'da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.51'de Tuzlukçu ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
#DEPREM: Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde saat 18.51'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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#DEPREM: Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde saat 18.51'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Tuzlukçu'da ayrıca saat 18.52'de 4, 18.53'te ise 4.1 büyüklüklerinde birer deprem daha yaşandığı bildirildi.
OLUMSUZ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL
Depremle ilgili bilgilendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Soylu, "Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde, saat 18.51'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.
Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde, saat 18.51'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu değildir.
Valiliğimiz bilgilendirme yapmaya devam edecektir.
Geçmiş olsun
Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde, saat 18.51'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.