Son paylaşımı yürek burktu: Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit düştü

Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç ve Şehit Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız
Azerbaycan’da uçağa binmeden önce, 3 yıl evvel şehit olan çocukluk arkadaşı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç’i sosyal medyada paylaşarak anan Astsubay Ramazan Yağız, birkaç saat sonra şehit düştü. Yağız'ın şehadet haberi, Bursa'nın Harmancık ilçesi Çatalsöğüt Mahallesi ile annesi Ayşe Yağız'ın yaşadığı, Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi’ndeki evine ulaştı. Her iki mahalle de Türk bayraklarıyla donatılırken, 2 kız çocuğu babası şehidin, babasını küçük yaşta kaybettiği ve liseyi bitirdikten sonra asker olmaya karar verdiği öğrenildi.
Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan 20 askeri personelin içerisinde yer alan Bursalı Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız’ın şehadet haberinin ateşi Harmancık ilçesi Çatalsöğüt Mahallesindeki baba ocağına düştü. Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, köyde büyük bir hüzün hakim oldu.
İki kahraman üç yıl arayla aynı gün şehit oldu
Şehit Ramazan Yağız’ın, 11 Kasım 2022 tarihinde yine aynı köyden arkadaşı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç’i sosyal medya hesabında
"Şehadetinin sene-i devriyesinde mekanın cennet olsun yiğidim"
yazarak andığı, paylaşımından sadece birkaç saat sonra kendisinin şehit düştüğü öğrenildi. Köylüler, iki kahramanın aynı gün, üç yıl arayla şehadet şerbetini içmesinin kaderin acı bir tesadüfü olduğunu söyledi.
"Cennette kavuşmak için aynı güne mi sözleştiniz yiğitlerim"
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in babası Mehmet Sevinç de sosyal medya hesabından oğlunun ve şehit Yağız'ın fotoğrafını,
"Cennette kavuşmak için aynı güne mi sözleştiniz yiğitlerim. Aynı köyün aynı toprağın evlatları"
mesajıyla paylaştı.
"Şehidimizin emanetine biz sahip çıkacağız"
Şehit Ramazan’ın babasını 1991 yılında kaybettiğini ve babasız büyüdüğünü belirten Çatalsöğüt Mahalle Muhtarı Adnan Çakmak, göz yaşlarına hakim olamadı
, "Maalesef yine 11’inci ayın 11’inde 3 yıl sonra bir şehidimiz daha oldu. Çok üzgünüz, kardeşimiz yetim büyüdü. Allah ahiretini güzel etsin. Kendisi sevecen, insan sevdalısı, vatan sevdalısıydı. Fırsat buldukça buralara gelirdi. Zaten babasının mezarı da burada. Fazla izni olmuyordu ama olduğunda da buraya gelirdi. Uçağa binmeden 3 yıl önce yine köyümüzün evladı Emre Sevinç’in Pençe Kilit Harekatı’nda şehadetinin sene devriyesinde anmak için paylaşım yapmıştı. Saatler sonra onun da uçak kazasında şehit olduğunu duyduk. Çok üzüldük, kelimeler boğazımda düğümleniyor. Evli iki çocuk babasıydı. Bundan sonra biz emanetlerine sahip çıkacağız. Köyümüzü bayraklarla donattık. İnşallah onu burada güzel bir şekilde uğurlayacağız"
ifadelerinde bulundu.
#TSK
#Azerbaycan
#Askeri kargo uçağı
#Şehit Ramazan Yağız
#Emre Sevinç