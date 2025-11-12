Şehit astsubayın İzmir'deki babaevinde yas
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce'nin İzmir'in Karabağlar ilçesindeki babaevine haber ulaştı.
Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce'nin şehadet haberi İzmir'in Karabağlar ilçesindeki babaevine ulaştı. Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı. Ailenin cenazeyi teslim almak için yola çıktığı öğrenildi.
Şehidin Ankara'da toprağa verilmesi bekleniyor.
#C130
#Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce
#Azerbaycan