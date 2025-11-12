Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şehit astsubayın İzmir'deki babaevinde yas

Şehit astsubayın İzmir'deki babaevinde yas

12:2712/11/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Şehit astsubayın İzmir'deki babaevinde yas
Şehit astsubayın İzmir'deki babaevinde yas

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce'nin İzmir'in Karabağlar ilçesindeki babaevine haber ulaştı.

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce'nin şehadet haberi İzmir'in Karabağlar ilçesindeki babaevine ulaştı. Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı. Ailenin cenazeyi teslim almak için yola çıktığı öğrenildi.

Şehidin Ankara'da toprağa verilmesi bekleniyor.




#C130
#Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce
#Azerbaycan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? 12 Kasım 2025 güncel altın fiyatları