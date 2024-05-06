Sosyal belediyecilikte 'mış' gibi yapmıyor: Başkan Altay'dan öğrencilere yıllık 126,5 milyon TL'lik destek

“Konya Büyükşehir Belediyesi olarak sadece eğitim alanında öğrencilerimize verdimiz sosyal destek tutarı yıllık 126,5 milyon lira. Bunlara ilaveten Sosyal Kart vasıtasıyla 31 ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimize de desteğimiz aralıksız devam ediyor. Konya’nın her kesimine eşit ve adaletli bir şekilde hizmet etme misyonuyla hareket ediyoruz. Şehrimizin hoşgörü ve kardeşlik ruhunu yansıtan sosyal belediyecilik anlayışıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm gücümüzle öğrencilerimizin ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz inşallah.”