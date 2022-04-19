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KONYA

Ramazanda 'Konya Modeli': Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan genç ve çocuklara destek

Ramazan ayının en güzel yaşandığı şehirlerden olan Konya’da 'Konya Modeli Belediyeciliği'n en güzel örneklerini sergiliyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, sosyal desteklerin yanında özellikle çocuklara ve gençlere yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti. Altay, “Şehrimizde Ramazan geleneğini yaşatmak için bu yıl da ilk kez oruç tutan 7-8 yaş arası 42 bin çocuğumuzu sürpriz hediyelerle sevindiriyoruz. Ayrıca Genç Kültür Kart isimli sosyalleşme programımıza üye olan 10 binden fazla öğrencilerimizin cüzdanlarına Ramazan ayına özel puanlar yükleyerek onlara destek oluyoruz” açıklamasında bulundu.

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Ramazanda Konya Modeli: Büyükşehir Belediye Başkanı Altaydan genç ve çocuklara destek
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay.

Mübarek Ramazan ayında Konya Büyükşehir Belediyesi 'Konya Modeli Belediyeciliği'n en güzel örneklerini sergilemeye devam ediyor.

  • İslam aleminin sultanı Ramazan, Konya'da camiler teravihe katılan genç ve çocuklarla güzelleşiyor.

    Ramazanın neşesine ortak olan Konya Büyükşehir Belediyesi de Konyalı çocuklar ve Konya’da okuyan üniversiteli gençler için örnek projeleri hayata geçiriyor.

İLK KEZ ORUÇ TUTAN ÇOCUKLARIN HEDİYELERİ BU YIL DA BÜYÜKŞEHİR’DEN

Çocuklara ve gençlere yönelik Konya'da örnek çalışmaların hayata geçirildiğini söyleyen Başkan Altay, bütün gayretlerinin yarınların teminatı olan gençleri çok daha güzel bir hayata hazırlamak olduğunu ifade etti.

  • Altay, Konyalı olmanın ve Konya’da yaşamanın ayrıcalıklarını özellikle öğrencilerin çok daha yakından hissetmesini arzu ettiklerini kaydetti. Altay, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin ihyası bizim öncelikli görevlerimizden. Bu kapsamda Ramazan geleneğini yaşatmak ve çocukları oruca teşvik etmek için ilk kez oruç tutan 7-8 yaş arasındaki 42 bin çocuğumuzun geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da oruçlarını satın alıyor ve onları sürpriz hediyelerle sevindiriyoruz. İnternetten başvurusunu yapan 42 bin çocuğumuza ilk oruç hediyelerini en kısa zamanda ulaştıracağız” açıklamasında bulundu.

ÜNİVERSİTELİLER GENÇ KÜLTÜR KARTLA MUTLU

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin üniversiteli gençlere yönelik projelerinden olan Genç Kültür Kart sosyalleşme programının da dolu dolu devam ettiğini paylaşan Başkan Altay, “Genç Kültür Kart’a üye 10 bin fazla gencimiz katıldıkları sosyal sorumluluk faaliyetlerinden puanlar kazanırken bu puanları gıda, teknoloji, giyim, eğitim ve spor gibi birçok alanda harcayabilme imkanı buluyor. Ayrıca üyelerimize, sosyal medya adresimiz üzerinden her hafta sinema, konser, tiyatro ve diğer performans gösterilerine biletler hediye ediliyor. Tüm bunlar ile beraber üyelere Ramazan ayına özel bir iftar hediyesi çalışması başlattık. Bu doğrultuda Genç Kültür Kart üyesi tüm öğrencilerimizin cüzdanlarına puanlar yüklenerek bu aya özel bir destek gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz yüklenen tutarla anlaşmalı iş yerlerinde iftar da açabilir başka ihtiyaçlarını da alabilir. Öğrencilerimiz güle güle kullansın” ifadelerini kullandı.

RAMAZANDA İHTİYAÇ SAHİPLERİ UNUTULMUYOR

Özellikle pandemi döneminde ekonomik yönden sıkıntı yaşayan esnaf başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadıklarını ifade eden Altay, “Bu mübarek Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizi Sosyal Kart ile desteklemeyi sürdürüyoruz” dedi.

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