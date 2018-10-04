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Adana polisi İnstagram'da kadın hesabı açarak zanlıyı yakaladı

Sosyal kelepçe: Polis zanlıyı yakalamak için İnstagram'da kadın hesabı açtı

Filmleri aratmayan operasyon Adana'da gerçekleşti. 5 ayrı kapkaç olayının zanlısı olarak aranan ismin sosyal medya hesabını belirleyen polis ekipleri önce İnstagram'da bir kadın profili oluşturdu. Sahte bir isim ve sahte bir fotoğraf kullandıkları hesap üzerinden zanluyla iletişime geçen polis ekipleri, randevu yerinde zanlıyı gözaltına aldı.

Haber Merkezi IHA
Adana'daki gasp zanlısı polis ekiplerinde kıskıvrak yakalandı.
Adana'daki gasp zanlısı polis ekiplerinde kıskıvrak yakalandı.

Olay merkez Seyhan ilçesi, Yenibaraj Mahallesinde meydana geldi.

  • İddiaya göre, motosikletli Muhammet A. (21) ve Gökhan B. (18) 27 Eylül'de Y.C'nin (15) elindeki cep telefonunu kapkaç yaparak çaldı. Şüpheliler bu olayın ardından, üniversite öğrencisi Burcu A'nın (19) çantasını çalmak istedi. Direnen genç kızı yerde sürükleyen şüpheliler, çantayı alamayınca olay yerinden kaçtı. Gece saatlerinde Aytül H'nin (28) yanına yaklaşan zanlılar, bu kez 'öz çekim' yapan genç kızın elindeki cep telefonunu alıp kaçtı. Aynı gün içinde 3 ayrı olaya karışan şüpheliler polisi alarma geçirdi.

"Kral tacı dövmesi vardı"

Ertesi gün, kapkaçlara devam eden Muhammet A. ve Gökhan B. bu kez yine cep telefonuyla konuşan A.B.A'yı (15) kapkaç yaptı. Mağdurlarının ifadelerine başvuran ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından olayları motosikletli 2 kişinin yaptığını saptadı.

  • A.B.A. ekiplere, şüphelilerin birinin boynunda 'kral tacı' dövmesi olduğunu söyledi. Bu detayı öğrenen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, boynunda dövme olan 400 sabıkalıyı tek tek inceledi.

Polis daha sonra boynunda "kral tacı" dövmesi bulunan 20 zanlıyı tespit etti. Polis bu zanlıların fotoğraflarını mağdura tek tek gösterdi. Müşteki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alan zanlının Gökhan B. olduğunu belirledi. Gökhan B,'nin adresine giden ekipler, şüphelinin ailesiyle sorunları olduğunu ve uzun süredir eve gitmediğini öğrendi. Arandıklarından habersiz olan zanlılar sabah okula gitmek için servis bekleyen D.B.C'nin (13) müzik dinlediği cep telefonunu yine aynı yöntemle aldı.

"Dövmeni çok beğendim buluşalım mı?"

  • Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 5 kapkaç olayını karışan zanlıları yakalamak için özel ekip kurdu. Gökhan B,'nin sosyal medya hesabını belirleyen polisler, sahte bir kadın hesabı açarak, 'Dövmeni çok beğendim. Bende bu dövmeden yaptırmak istiyorum, dövmeni yakından görebilir miyim? dedi. Bu mesajı gören şüpheli, kadın sandığı polis ile bir süre sohbet etti.

Polis baloncu oldu olay yerinde bekledi

Çakma kadın polis ile sevgili olan Gökhan B. daha sonra ona Dilberler Sekisinde randevu verdi. Polis zanlı ve arkadaşı gelmeden randevu yerinde önlem aldı. Bir polis baloncu bir polis ise kiralık bisikletçi oldu. Buluşma saati geldiğinde zanlı arkadaşı ile gelip nehir kenarında bir tur attı.

  • Kendini bekleyen kızı görmeyince hemen instagramdan "Neredesin ben geldim seni bekliyorum" diye mesaj attı. Çakma kadın polis hemen mesajına yanıt verip "kafenin lavabosundayım, hazırlanıyorum geleceğim sen banka otur bekle" diye yanıt verdi. Bunun üzerine Gökhan B. ve arkadaşı banka oturup beklemeye başladı. Polisler harekete geçti. Gökhan B. ile arkadaşına doğru sivil polisler hareket edince zanlılar onların polis olduğunu anlayıp kaçmaya çalıştı. Ancak etrafları sarıldığı için zanlılar yakalandı.

Emniyete götürülen Muhammet A. suçunu kabul ederken, Gökhan B. suçlamaları kabul etmedi. Zanlıların yaptığı iki kapkaç ise saniye saniye görüntülendi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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