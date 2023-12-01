Sosyal medya tetikçisi Muhbir’in yöneticisi Süha Çardaklı'dan devlet kurumlarına galiz küfür: 'Yalan haber' itirafı ortaya çıktı

Türkiye'de özellikle seçim döneminde 'mülteciler' üzerinden yürütülen karalama kampanyaları ve algı operasyonları bir çok asayiş olayına sebebiyet vermişti. Kamu güvenliği tehlikeye atan söz konusu algı operasyonlarında sosyal medya önemli bir araç olarak kullanıldı. Ümit Özdağ ve Zafer Partisi'nin başını çektiği mülteci karşıtlığı furyası muhalif medya tarafından alenen desteklendi.





Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada; Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ve Muhbir isimli sosyal medya hesabının yöneticisi Süha Çardaklı ’nın da aralarında bulunduğu 27 kişi, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ’ ve ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.





Süha Çardaklı









Aralarında Süha Çardaklı ve Batuhan Çolak'ın da bulunduğu 8 kişi tutuklandı.





Süha Çardaklı'nın mülteciler konusunda algı operasyonu yürütülen hesapları diğer bir tutuklu Serkan Kafkas birlikte yönettikleri belirtilirken Çardaklı'nın Kafkas ile yaptığı yazışmalar da ortaya çıktı.





Devlet kurumlarına hakaret





Söz konusu yazışmalarda Çardaklı'nın 'mülteciler' konusunda devletin kurum ve organlarına alenen küfür ettiği görüldü.





Çardaklı'nın "Kardo bu i*neler baya üstüne düşmeye başladı bu mülteci mevzusuna. %100 teyit "olmadan girmeyelim. Uğraşmayalım (küfür)" sözlerine Kafkas şu cevabı veriyor;





"Çok geniş operasyon düzenliyor i*neler sosyal medya trollerinden basın kuruluşlarına bakanlar makanlar herkes işin içinde kafaya koydular s*kecekler istersen bir süre komple mülteci haberlerini es geçebiliriz bile aga fark etmez."





"Sosyal medyada iyi etkileşim alıyor"





Çardaklı ise mülteciler konusunun sosyal medyada iyi etkileşim aldığını belirterek "Kardo %100 doğru mevzuları girebiliriz ya etkileşimi iyi oluyor da" ifadelerini kullanıyor.





Yalan haber itirafı





Çardaklı'nın dijital materyallerinin incelenmesi sonucunda tespit edilen diğer bir yazışmada ise Çardaklı, 'yalan' haber paylaşımında bulunduğunu alenen ifşa ediyor.





S.Ç isimli kişiyle yazışan Çardaklı'nın "Muhbir'den yalan haber atmıyorum doğru o" diyerek yalan haber paylaştığı sayfaların olduğunu itiraf ettiği ortaya çıktı.





S.Ç adlı şahsın "Daily Trakya mı yalan?" sorusuna cevap veren Çardaklı "Aynen oradan atılanların %95'i yalan ama aylardır bakmıyorum zaten oraya" sözleriyle yalan haber yaydığı sayfayı yönettiğini itiraf ediyor.





Zafer Partililerden destek talebi





Çardaklı'nın aynı şahısla başka bir yazışmasında ise sosyal medyada mülteciler konusunda oluşturulacak algı için Zafer Partililerden destek alınmasını istediği görüldü.





Çardaklı yazışmada "Bizim ajans yok botta yok hacım normal organik takipçi ve etkileşim. Zafer Partililerden destek al etkileşim versinler onlar güçlü zaten twitterda." ifadelerini kullanıyor.











