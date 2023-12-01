Sosyal medya tetikçisi Muhbir’in yöneticisi Süha Çardaklı'dan devlet kurumlarına galiz küfür: 'Yalan haber' itirafı ortaya çıktı

Süha Çardaklı
Türkiye'de özellikle seçim döneminde 'mülteciler' üzerinden yürütülen karalama kampanyaları ve algı operasyonları bir çok asayiş olayına sebebiyet vermişti. Kamu güvenliği tehlikeye atan söz konusu algı operasyonlarında sosyal medya önemli bir araç olarak kullanıldı. Ümit Özdağ ve Zafer Partisi'nin başını çektiği mülteci karşıtlığı furyası muhalif medya tarafından alenen desteklendi.
Aralarında Süha Çardaklı ve Batuhan Çolak'ın da bulunduğu 8 kişi tutuklandı.
Süha Çardaklı'nın mülteciler konusunda algı operasyonu yürütülen hesapları diğer bir tutuklu Serkan Kafkas birlikte yönettikleri belirtilirken Çardaklı'nın Kafkas ile yaptığı yazışmalar da ortaya çıktı.
Devlet kurumlarına hakaret
"Sosyal medyada iyi etkileşim alıyor"
Yalan haber itirafı
Çardaklı'nın dijital materyallerinin incelenmesi sonucunda tespit edilen diğer bir yazışmada ise Çardaklı, 'yalan' haber paylaşımında bulunduğunu alenen ifşa ediyor.