Sosyal medyadaki nefret söylemlerine operasyon: 27 kişi gözaltına alındı

Provokatif paylaşımları ile tanınan, Ajans Muhbir editörü Süha Çardaklı, Haber Report ve Aykırı isimli X hesabının Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından gözaltına alındı.