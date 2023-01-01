Sosyal medyadaki nefret söylemlerine operasyon: 27 kişi gözaltına alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyadaki nefret söylemleri için harekete geçti.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, açık kaynak araştırmalarında internette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" niteliğinde paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.
27 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Başsavcılık tarafından söz konusu sosyal medya paylaşımlarında iddia edilen konulara ilişkin olarak işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen suçlardan soruşturma başlatıldı.
- Provokatif paylaşımları ile tanınan, Ajans Muhbir editörü Süha Çardaklı, Haber Report ve Aykırı isimli X hesabının Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında, işleniş şekli ve olayın özellikleri itibarıyla 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 2/1-k maddesinde düzenlenen toplu suç kapsamında olduğu değerlendirilen eylemler sebebiyle Ankara, Hatay, Antalya, Samsun, Kahramanmaraş, Sakarya, İzmir, Siirt, Şanlıurfa, Tokat, Edirne, Bursa ve İstanbul illerinde bulunan 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.