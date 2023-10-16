Muhbir editörü Serkan Kafkas gözaltına alındı

Muhbir editörü Serkan Kafkas - Ajans Muhbir'in yöneticisi Süha Çardaklı
Muhbir editörü Serkan Kafkas hakkında gözaltı kararı verildi.
Ajans Muhbir'in yöneticisi Süha Çardaklı'nın da aralarında bulunduğu 27 kişi, 21 Eylül'de "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.
Aynı soruşturma kapsamında Muhbir editörü Serkan Kafkas da gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube'ye götürülen Kafkas, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Çardaklı cezaevine gönderilmişti
21 Eylül'de gözaltına alınanlardan Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, Ajans Muhbir'in yöneticisi Süha Çardaklı ve Haber Report hesabının yöneticisi, çıkarıldıkları mahkemece 23 Eylül günü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.