Başsavcılıktan yalan haberleri yayan hesaplara soruşturma

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Söz konusu hesapların kullanıcıların tespiti ve ifadelerinin alınması için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne yazı yazıldı. Kimlik tespitlerinin akabinde ifadelerinin alınması ve şüpheliler hakkında iddianame düzenlenmesi bekleniyor.
1-@ajans muhbir Muhbir
2-@Haber Haber (@Haber)/
3-@avcemilcicek Cemil Çiçek (@avcemilcicek) / Twitter
4-@BRCNYLDRM78 Bircan Yıldırım (@BRCNYLDRM78) / Twitter-
5-@Rose02648610 Rose(Gül Şahin,Gül'ce)
6- @ilavetvArif07 Arif Kocabıyık (@ilavetvArif07) / Twitter-
7-@EGurbas_TR03 Yarbay Ethem Gürbas (@EGurbas_TR03) / Twitter
8- @solcugazete Solcu Gazete
9-@Darkwebhaber Dark Web Haber( @Darkwcbhaber) / Twitter-
10- @HaberReport Haber Report (@HaberReport)/ Twitter-
11-@sevilayyaziyor Sevilay Yılman (@sevilayyaziyor) /Twitter
12-@artigercek artıgerçek (@artigercek)/ Twitter-
13-@ArtiTV _Artı TV (@ArtiTV_) / Twitter
14-(@zubeydesariii Zübeyde Sarı (@zubeydesariii) / Twitter-
15-@deryabuyukuncu Derya Büyükuncu (@deryabuyukuncu) /Twitter
16-@Semra_Kolukirik Semre Kolukırık (@Semra_Kolukirik)/ Twitter-
17-@crkml Kemal Uçar (@crkml) / Twitter-
18-@cesuradalet Kemal Karanfil (@cesuradalet) / Twitter
19-@pusholder Pusholder (@pusholder) / Twitter-
20-@baselkanir basel
21-@aykiricomtr Aykırı
22-@kacsaatolduson Kaç Saat Oldu?
23-@meralakcaner Astrolog Meral Akcaner
24-@SunaVarol _ Suna Varol
25-@gusholderhaber Gusholder
26-@leaxforce
27- @portovechiaaa BEELI’S
28-@SimonettaVspc Filiz Aslan
29-@kayhanayhann Kayhan AYHAN
30-@beehaber Bee Haber
31-@yirmiiucderece 23 DERECE
32-@'beyazkurtreal Beyaz Kurt
33-@ankara kusu ANKARA KUŞU
34-@MstSelanik TÜRKİYE GERÇEKLERİ
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
#Soruşturma
#sosyal medya
37 dakika önce