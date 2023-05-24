Başsavcılıktan yalan haberleri yayan hesaplara soruşturma

15 Temmuz darbe girişiminde bozguna uğrayan FETÖ'cülerin Twitter'da 'Enes Halifekan' isminde 'cennet_dunya' rumuzlu bir hesaptan şifreli mesajlar paylaştığı tespit edildi. Şubat 2016'da açılan ve 2017 yılından bu yana aktif olarak kullanılmayan hesaptan, 162 binden fazla tweet atıldığı ortaya çıktı. Hesapta; 15 Temmuz darbe girişimi, 13 Mart Ankara saldırısı, 2016'daki Gaziantep'te gerçekleşen patlama ve Rusya Büyükelçisine yapılan saldırı gibi pek çok önemli olayın günler öncesinden şifreli mesajlar ile paylaşıldığı belirlendi. Muhalefete ilişkin dikkat çeken paylaşımların da yer aldığı Twitter hesabında, darbe girişiminin gerçekleşmesinin ardından hain darbecilere destek paylaşımları da yer alıyor.