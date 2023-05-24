İstanbul’da terör operasyonu: Sosyal medya üzerinden propaganda yapan 13 şüpheli yakalandı

Tekirdağ merkezli beş ilde düzenlenen operasyonda, aralarında teröristbaşı 'Abbas' kod adlı Duran Kalkan’ın yakın korumalığını yapan ve 14 Mayıs’ta, Yeşil Sol Parti'nin sandık müşahidi olan kişinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. PKK’lı teröristin ‘Kemal Atatürk’ imzalı çanta ile görüntüleri ortaya çıktı.