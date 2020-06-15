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Gündem Sosyal medyadan gelen çağrı ile Tuzla sahilinden 2 kamyon çöp toplandı
İSTANBUL

Sosyal medyadan gelen çağrı ile Tuzla sahilinden 2 kamyon çöp toplandı

Tuzla sahil şeridinde oluşan yaklaşık 2 kamyon atık, aralarında Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın da bulunduğu gönüllülerce toplandı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre bir çevre gönüllüsü sosyal medya üzerinden Şadi Yazıcı'ya "Sizinle birlikte burayı temizlemek isterim" mesajını iletti ve belediye başkanı da bu isteği kabul etti. Yazıcı, "Burada bir araya gelmemize ve bu anlamlı işi yapmamıza Eylem Yorulmaz arkadaşımızın mesajı vesile oldu. Sosyal hayata geçişin ardından güzel Tuzla'mız maalesef atıklarla dolmaya başladı. Bu durum bizim belediye olarak rahatsızlık duyduğumuz bir konuydu. Bunun bir yurttaşımız tarafından da dile getirilmesi bizi çok sevindirdi" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Tuzla Sahili'nden 2 kamyon atık toplandı.
Tuzla Sahili'nden 2 kamyon atık toplandı.

Tuzla Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bir çevre gönüllüsü sosyal medya üzerinden Yazıcı'ya "Sizinle birlikte burayı temizlemek isterim" mesajını iletti. Yazıcı da bu davete icabet etti.

  • Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Burada bir araya gelmemize ve bu anlamlı işi yapmamıza Eylem Yorulmaz arkadaşımızın mesajı vesile oldu. Sosyal hayata geçişin ardından güzel Tuzla'mız maalesef atıklarla dolmaya başladı. Bu durum bizim belediye olarak rahatsızlık duyduğumuz bir konuydu. Bunun bir yurttaşımız tarafından da dile getirilmesi bizi çok sevindirdi." ifadelerini kullandı.

Tuzla Belediyesi olarak çevre temizliği konusunda vatandaşlarda hassasiyeti arttırmanın ve çevreyi kirletenlere karşı farkındalık oluşturmanın önemli amaçları arasında yer aldığını belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

  • "Özellikle içinde olduğumuz bu günlerin bize doğanın önemini en iyi şekilde anlatmış olması gerektiğine inanıyorum. Tuzla Belediyesi olarak her daim temiz ve yaşanması güzel bir çevre amaçladık. Yaptığımız bu anlamlı etkinlikle de özellikle çevrenin kirlenmesine sebebiyet veren insanlar üzerinde etkimiz olduysa, konuyla ilgili farkındalık yaratabildiysek ne mutlu bize. Tüm Tuzlalı vatandaşlarımızdan aynı duyarlılığı bekliyoruz. Biz geleceğimize temiz bir Tuzla bırakacağız bunun için de vatandaşlarımızla birlikte çalışmaya her zaman hazırız."

"Çevre farkındalığı yaratmak benim için önemliydi"

Başkan Yazıcı'ya mesaj atarak etkinliği başlatan Eylem Yorulmaz ise şu değerlendirmelerde bulundu:

  • "Bugün çok heyecanlıyım. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ederim hepsi çok ilgililerdi. Çevre konusunda böyle farkındalık yaratmak benim için çok önemliydi. Dün geldiğimde gördüğüm manzara içler acısıydı. Sosyal medyada böyle bir şeyin duyurulması ve adım atılması umarım diğer belediyelere de örnek olur. Gerçekten gurur verici bir olaydı benim açımdan. İnsan müdahalesi korkunç bir hal aldı. Umarım bugün bu olaya dur deriz."

Tuzla Sahili'nde biriken çöpleri Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile vatandaşlar temizledi
OYNAT 00:57
Tuzla Sahili'nde biriken çöpleri Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ile vatandaşlar temizledi
Tuzla sahil şeridinde oluşan yaklaşık 2 kamyon atık, aralarında Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın da bulunduğu gönüllülerce toplandı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir çevre gönüllüsü sosyal medya üzerinden Yazıcı'ya 'Sizinle birlikte burayı temizlemek isterim' mesajını iletti. Yazıcı da bu davete icabet etti. Açıklamada görüşlerine yer verilen Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 'Burada bir araya gelmemize ve bu anlamlı işi yapmamıza Eylem Yorulmaz arkadaşımızın mesajı vesile oldu. Sosyal hayata geçişin ardından güzel Tuzla'mız maalesef atıklarla dolmaya başladı. Bu durum bizim belediye olarak rahatsızlık duyduğumuz bir konuydu. Bunun bir yurttaşımız tarafından da dile getirilmesi bizi çok sevindirdi' ifadelerini kullandı.
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