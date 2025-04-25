Soylu'dan Özel'e: CHP'nin başında siyaset zorbası var

"Güya Kıbrıs'ta 45 tane kaset varmış; güya ben Özgür Özel'i aramışım, kendi kasetimi kabul etmişim de ‘Erdoğan soyadlılarla niye ilgilenmiyorsun' demişim. Bir fitne, bir riya ve bir yalan ancak bu kadar olabilir. Allah, bunların yalanlarından ve şerrinden bütün milleti korusun. Onunla el altından ilişki kuran da şerefsizdir; ama bunu ispat etmeyen de şerefsizdir."