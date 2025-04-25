İstanbul'da kentsel dönüşüme CHP engeli: Süreci baltalamak için 5 ilçede 43 dava açtılar

Deprem İstanbul'da önceki gün kendisini bir kez daha hatırlattı. Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen deprem fırtınasında herhangi bir yıkım ve can kaybı yaşanmazken şiddetli sarsıntılar kentsel dönüşümün önemini bir kez daha gözler önüne serdi.