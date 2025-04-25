İstanbul'da kentsel dönüşüme CHP engeli: Süreci baltalamak için 5 ilçede 43 dava açtılar

İstanbul'da meydana gelen depremler ve artçı sarsıntılar kentsel dönüşümün önemini bir kez daha gözler önüne sererken, CHP kentin depreme karşı güvenli ve risksiz yapıya kavuşturulmasını engellemek için 5 ilçede 43 ayrı dava açtı.
Deprem İstanbul'da önceki gün kendisini bir kez daha hatırlattı. Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen deprem fırtınasında herhangi bir yıkım ve can kaybı yaşanmazken şiddetli sarsıntılar kentsel dönüşümün önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP, İstanbul'da kentsel dönüşümü akamete uğratmak için 5 ilçede dava açtı.
GAZİOSMANPAŞA
Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin CHP'li Meclis üyelerinin ilçedeki kentsel dönüşümün durması için İstanbul 2. İdare Mahkemesi'ne 3 dava, İstanbul 4. İdare Mahkemesi'ne 2 dava, İstanbul 6. İdare Mahkemesi'ne 1 dava ve İstanbul 7. İdare Mahkemesi'ne 3 dava açtığı öğrenildi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Planlama Odası'nın Gaziosmanpaşa ilçesinde kentsel dönüşümün durması için 7 dava açtığı bildirildi.
ESENLER
Esenler'de devam eden 60 bin konutluk Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davacı sıfatıyla 1 dava, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 ayrı dava, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar'ın 3 dava açtığı öğrenildi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Planlama Odası'nın da; Esenler ilçesindeki riskli binaların TOKİ kanalıyla dönüştürülmesi için yapılan 60 bin konutluk kentsel dönüşüm projesinin durdurulması için 2 dava açtığı bildirildi.
TUZLA
Tuzla'da da dönüşüme engel olmak için kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB ve CHP'li meclis üyeleri riskli alan ilan edilen ve vatandaşların depreme daha dayanıklı ve güvenli konutlarda yaşamasını sağlamak amacıyla hazırlanan kentsel dönüşüm projelerin durdurulması ve iptali için 8 dava açtığı ortaya çıktı.
BEYOĞLU
Sabah'ın haberine göre; CHP'nin Beyoğlu Belediyesi tarafından depreme dayanıklı yapıların inşa edilmesi amacıyla hazırlanan Tarlabaşı, Örnektepe ve Okmeydanı kentsel dönüşüm projelerinin durdurulması 7 dava açtığı öğrenildi. CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, CHP İBB Meclis üyeleri ve CHP Beyoğlu İlçe Başkanlığı'nın, Beyoğlu'ndaki kentsel dönüşüme karşı 7 dava açtığı bildirildi. Mansur Kılınç'ın 2 dava açtığı öğrenilirken açılan davalar nedeniyle Beyoğlu'ndaki kentsel dönüşüm 10 yıl geciktirildi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası'nın da, Beyoğlu'ndaki kentsel dönüşüme karşı 2 dava açtığı öğrenildi.
ÜSKÜDAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın örnek gösterdiği Üsküdar Kirazlıtepe ve Ferah mahallelerindeki kentsel dönüşüm çalışmalarına da karşı çıktığı ortaya çıktı. CHP'li Meclis üyelerinin, Üsküdar'daki kentsel dönüşümün durması Üsküdar Belediyesi'ne 10 ayrı dava açtığı öğrenildi. Üsküdar Belediyesi'nde 2014-2019 yıllarında CHP'den Meclis üyeliği yapan Ercan Erdem ve Erdal Tüfekçi ile CHP Sancaktepe eski İlçe Başkanı ve İBB Meclis Üyesi Hakkı Sağlam'ın dava açan isimler olarak dikkat çekti.