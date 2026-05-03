Sponsor ol ruhsatını verelim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında iddianame hazırlandı. Aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün de bulunduğu 31 şüpheli hakkında “çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme”, “örgüt üyeliği”, “rüşvet alma ve verme”, “icbar suretiyle irtikap” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları yöneltildi. 2015-2025 yıllarını kapsayan iddianamede, Büyükçekmece’de gerçekleştiği öne sürülen 14 ayrı eylem detaylandırıldı. Dosyada MASAK verileri, tanık beyanları, tapu kayıtları ve noter belgelerine yer verildi.

RUHSAT KARŞILIĞI TAŞINMAZ

İddianamede, Hasan Akgün’ün belediye başkanlığı döneminde kaçak hafriyat alanları oluşturulduğu ve inşaat işleriyle uğraşan müteahhitlerden ruhsat ve iskan işlemleri karşılığında daire ve villa talep edildiği yer aldı. Bu taleplerin bir bölümünün Büyükçekmece Spor Kulübü’ne bağış adı altında zorunlu ödemeler şeklinde yapıldığı, bir kısmının ise müteahhitlerin inşa ettiği taşınmazların akrabalar üzerinden devralınmasıyla karşılandığı belirtildi.

“KASA” VE GİZLİ ORTAKLIK

İddianamede, rüşvete konu taşınmazların devri sırasında göstermelik para transferleri yapıldığı, ardından bu paraların iade edildiği belirtildi. Adem Çukur, Güngör Gül, Ayhan Bacınoğlu ve Osman Yeşilgül’ün, Hasan Akgün’ün “gizli ortakları ve kasası” olarak hareket ettikleri vurgulandı. Ayrıca, Akgün’e ait gayrimenkullerin bu kişiler üzerinden el değiştirdiği; firari eski Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı ve İmar ve Şehircilik Müdürü Emre Kekeçoğlu’nun bu süreçlerde aktif rol aldığı öne sürüldü.



