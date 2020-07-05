Kediye işkence yapıp sosyal medyada paylaşan Sude Andaş'a büyük tepki

Sakarya'da yaşayan Sude Andaş adlı genç kız, sosyal medya hesabından gözleri oyulmuş bir kedi fotoğrafı paylaşarak, üzerine de 'En sevdiğim' yazdı. Sude Andaş, yoğun tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı.

VAHŞET

Sosyal medya hesaplarında Sakarya'nın merkez Adapazarı İlçesi'nde yaşadığını yazan Sude Andaş, gözleri oyulmuş bir kedi fotoğrafının üzerine 'En sevdiğim' yazarak paylaşımda bulundu. Paylaşımı görenler, genç kıza mesajlar atarak tepkilerini dile getirdi. Genç kızın ise dalga geçerek cevap vermesi, hayvan severleri daha da sinirlendirdi. Sude Andaş bir süre sonra sosyal medya hesaplarını kapatırken, infial yaratan Sude Andaş'ın cezasız kalmaması için sosyal medyada binlerce tweet atıldı.

Sude Andaş'ın paylaştığı vahşetten bir kare...

Tepkinin büyümesi sonrası Sude Andaş, kedi leşini yolda görerek fotoğrafını çektiğini belirterek, "Köyde kardeşim ile birlikte kuzenlerimin yanına giderken yolun ortasında bir kedi gördük ve yanına gittiğimizde hafifçe başını kaldırdım. Ölmüş olduğunu gördüm ve gerçekten çok üzüldüm. O anda fotoğrafını çektim ve hesapta paylaştım. Hayvanların bu hale gelmesi gerçekten üzüntü vericiydi. Bir kişi bana "Niye zarar veriyorsun yazdı". Benim böyle bir şeyi yapmış olacağımı düşünmesi bile beni rahatsız etti. Çünkü ben köyde olsun, evimde olsun hayvanlarla iç içeyim. Hayvanları gerçekten seviyorum. O kişinin yazdığı şeylere, o kişiye tepki göstererek sinirle yazmamam gereken şeyler yazdım. Bulunduğum durumdan dolayı çok üzgünüm. Ben hiçbir hayvana asla zarar vermem" dedi.

Sude Andaş'a sosyal medyada tepki.

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

Sakarya Valiliği, sosyal medyada bir kişinin hayvanlara işkence ettiği iddiasıyla paylaşılan görüntülere ve hesaba ilişkin inceleme başlattı.

Valilikten yapılan açıklamada, 5 Temmuz'da ve öncesinde sosyal medya platformları üzerinden hayvanlara işkence yapıldığıyla ilgili paylaşılan görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, bir kadının ismi kullanılarak yapılan paylaşımların sahte hesaplar tarafından yapıldığının değerlendirildiği ifade edildi.

Paylaşımları yapan hesapların kullanıcılarıyla ilgili tespit çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, ismi kullanılan kadın tarafından, sahte hesap açıp paylaşım yapan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi, kişilik haklarının korunması, diğer tedbir ve hususlarla ilgili bütün çalışmaların Valilikçe hassasiyetle yürütüldüğü kaydedildi.