Sulama kanalına uçan cipteki iki kişiyi çevredekiler kurtardı

Adana'daki feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Adana'da sulama kanalına uçup sürüklenen cipteki 2 kişi, çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği cip, sulama kanalına düştü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Cipten çıkan 2 kişi, akıntının etkisiyle suda sürüklenmeye başladı. Durumu gören çevredekiler, kanala girerek 2 kişiyi güçlükle kıyıya çıkardı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
#Adana
#Sulama kanalı
#Otomobil