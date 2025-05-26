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Sulama kanalına uçan cipteki iki kişiyi çevredekiler kurtardı

Sulama kanalına uçan cipteki iki kişiyi çevredekiler kurtardı

20:5326/05/2025, Pazartesi
DHA
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Adana'daki feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Adana'daki feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da sulama kanalına uçup sürüklenen cipteki 2 kişi, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği cip, sulama kanalına düştü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Cipten çıkan 2 kişi, akıntının etkisiyle suda sürüklenmeye başladı. Durumu gören çevredekiler, kanala girerek 2 kişiyi güçlükle kıyıya çıkardı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.




#Adana
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