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Arkadaşları eve bırakmayınca araba çalmaya karar verdi: Sokakta bulundu

Arkadaşları eve bırakmayınca araba çalmaya karar verdi: Sokakta bulundu

10:0426/05/2025, پیر
IHA
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Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'da polis tarafından araç çalmaktan yakalanan şüphelinin alkol aldığı arkadaşlarının kendisini eve bırakmaması üzerine otomobil çaldığını söylediği öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'da T.Y. (36) , önce aracın kelebek camını kırdı, ardından kapısını açarak düz kontakla otomobili çalıştırdı. Hiçbir şey olmamış gibi direksiyona geçip caddeye çıkan şüpheli, olay yerinden uzaklaştı. O anlar, çevredeki iş yeri ve apartmanlara ait güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Sabah aracının yerinde olmadığını fark eden sahibi B.A., ise durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 3 gün boyunca 50'den fazla kamera görüntüsünü inceleyerek şüphelinin çok sayıda suç kaydı bulunan T.Y. olduğunu belirledi. Şüpheli Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki evine yapılan operasyonla yakalandı. Çaldığı otomobil ise sokakta terk edilmiş halde bulundu.


Şüpheli T.Y. emniyetteki ifadesinde "Arkadaşlarım beni eve bırakmak istemedi, ulaşım aracı da bulamayınca arabayı çaldım" dediği öğrenildi.

#adana
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