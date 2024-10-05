Sultanbeyli Belediyesi’nden üniversiteyi kazanan öğrencilere 10 bin TL başarı ödülü

“Sevgili gençler. Başarıya giden her adımınızda sizin yanınızda olacağımızın sözünü vermiştik. Şimdi bu sözümüzü yerine getirme zamanı. Sultanbeyli’mizde ikamet eden ve üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerimize 10 bin TL Başarı Ödülü veriyoruz. Ülkemizin daha güçlü yarınlarının teminatı siz gençlerimizi her alanda desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz. Hayırlı ve bereketli olsun.