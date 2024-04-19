Sultanbeyli'de feci kaza: Kamyon ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yollar yine kan gölüne döndü. Bayram tatili boyunca 6 bin 530 trafik kazasında 75 kişinin hayatını kaybetti. En çok trafik kazası İstanbul'da yaşanırken, en az kaza ise Ardahan, Bayburt ve Tunceli'de meydana geldi. İşte haberin detayları.