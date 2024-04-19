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Sultanbeyli'de feci kaza: Kamyon ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

İstanbul Sultanbeyli'de kamyon ile bir otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanırken, 2 kişi hayatını kaybetti.

10:09 - 19/04/2024 الجمعة
DHA
Sultanbeyli'de kapalı kasa kamyon ile otomobil çarpıştı
Sultanbeyli'de kapalı kasa kamyon ile otomobil çarpıştı

Sultanbeyli'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.


Kaza, saat 07.00 sıralarında Akşemsettin Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Sultanbeyli istikametine giden Nadir Akıntı yönetimindeki 34 UD 1060 kamyon, karşı yönden gelen Tekin Çoban yönetimindeki 34 ADK 469 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Tekin Çoban araç içerisinde sıkışırken, kamyon şoförü ve araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücü Çoban'ı kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Çoban, olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ve diğer yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin daha hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle cadde çift yönlü trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek, çevrede inceleme yaptı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.



#Sultanbeyli
#İstanbul
#trafik kazası
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