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İznik'te kaçak kazı yapılan mağara çöktü: Üç kişi öldü

Bursa'nın İznik ilçesinde define kazısı sırasında, mağaraya yerleştirdikleri jeneratörün gazından zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 2 kişinin baba-oğul olduğu öğrenildi.

10:44 - 18/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:59 - 18/04/2024 Perşembe
DHA
Bursa İznik'te 5 metre derinlikte kazı yapan üç kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Bursa İznik'te 5 metre derinlikte kazı yapan üç kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde define aramak için girdikleri mağarada gazdan zehirlendikleri değerlendirilen 3 kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, yanlarında jeneratör de bulunan Teyfik Ö. (68) ve oğlu Okan Ö. (42) ile İbrahim E. (38), kırsal Gürmüzlü Mahallesi Karadere mevkisindeki mağaranın bulunduğu alana geldi.


Beş metrelik kazı

Kayanın dibinden 5 metre derinlikte kazı yapan ve açtıkları kovuktan mağaraya giren bu kişilerin Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan yakınları, bir süre sonra onlardan haber alamayınca mahalle muhtarını aradı.

Muhtar Zeynel Çetin'in durumu jandarmaya bildirmesi üzerine olay yerine ekipler yönlendirildi.

Üç kişi hayatını kaybetti

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla mağarada bulunan 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.


Ekipler, gazdan zehirlenerek öldükleri değerlendirilen 3 kişinin cesetlerini çıkarmak için çalışma başlattı.

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