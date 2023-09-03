|
Gündem

Sultangazi'deki orman yangınında sabotaj şüphesi: İki genç anbean videoya alındı

Bugün saat 15.00 sıralarında Sultangazi Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın yaklaşık dört saat süren çalışmaların ardından söndürülürken, cep telefonu ile çekilen görüntüler sabotaj şüphesinin ortaya çıkmasına neden oldu. Bir vatandaş tarafından çekilen videoda iki gencin kameraya yansıdığı görülürken, yangının söz konusu kişiler tarafından çıkarıldığı iddia edildi.

21:06 . 3/09/2023 Pazar
DHA
Sultangazi Kent Ormanı'nda çıkan yangınla ilgili sabotaj iddiası ortaya atıldı.

Sultangazi Kent Ormanı'nda çıkan yangınla ilgili sabotaj iddiası ortaya atıldı.

İstanbul'da Sultangazi Kent Ormanı'nda çıkan yangın İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çabasıyla söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili sabotaj iddiası ortaya atıldı. Yangının çıktığı anlarda cep telefonu ile görüntü çeken Müslüm Demirtaş'ın kamerasına iki kişi yansıdı. Demirtaş, "Bildiğiniz ormanın belli bir kısmı yanıyordu ikinci kısmını da yakarak kaçtılar" dedi. 




"İkinci kısmını yakarak kaçtılar"


Sultangazi Kent Ormanı'nda çıkan yangın İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürerken, yangın anında cep telefonu ile görüntü çeken Müslüm Demirtaş'ın kamerasına yangının çıktığı bölgeden kaçan iki kişi yansıdı. Demirtaş, "Telefonumda bütün kolluk görevlilerine görüntüyü dağıttım. Biz 8 Evler tarafında Orman yangınını izliyorduk. İki tane genç, zayıf uzun boylu, biri beyaz biri siyah üst giymişti. Bildiğiniz ormanın belli bir kısmı yanıyordu. İkinci kısmını da yakarak kaçtılar. Bu görüntüleri dağıttım, biz mahallemizde bir suç işlediğimiz zaman üç dakika da bizi buluyorlar. Bu kolluk kuvvetlerine çekip attığım görüntülerdeki şahıslarında bulunmasını istiyorum. Bizim ormanımızı bilerek yaktılar. Benim ailem Pazar günü ormana gelip piknik yapamıyor. Mangal da yapamıyor, normalde. Bu mangal da yasak bugün. Ne alaka ise herkes buraya gelip mangal yaktı. Bir kutlamalar vardı. Bir şey vardı. Bunun sebebi ne bilmiyorum" dedi.


"Piknik yapan vatandaşlardan dolayı çıktığını çok düşünmüyoruz"

Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül de olay yerine giderek bilgi almıştı. Yangına ilişkin açıklamada bulunan Gül, yangının çıkış nedeninin araştırılacağını belirterek, "Piknik yapan vatandaşlardan dolayı çıktığını çok düşünmüyoruz." demişti.

Yangının çıkış noktasının piknik yapan vatandaşların bulunduğu bir alan olmadığını belirten Gül şu açıklamada bulunmuştu:

"O yerler vatandaşın piknik alanında mı? Ateş yakılan yerler mi? Bakacağız. Yangın insan kaynaklı mı? Doğal kaynaklı mı? Bakacağız. Şu an kontrol altında herhangi br sıkıntı yok. Ekipler anında müdahale ettiler. Kurumların koordinasyonu çok iyi, 1.5 saat olmasına rağmen, hem kontrol altına alındı, hem yaklaşık olarak bu yangın kapasitesinin çok üzerinde araç gereç buraya getirilmiş oldu. Yangının çıktığı yer vatandaşlarımızın piknik yaptığı, ateş yaktığı, mangal yaktığı yerler değil. Daha kenarda olan bir yer. Piknik yapan vatandaşlardan dolayı çıktığını çok düşünmüyoruz."



#Sultangazi
#Orman Yangını
#Sabotaj
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Samsunspor - İstanbulspor maçı ne zaman oynanacak?