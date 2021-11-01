Süreç böyle devam etmeyecektir: Roma zirvesinde Biden’a PKK tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’nin ardından zirveyi ve zirve kapsamında yaptığı ikili görüşmeleri değerlendirdi. Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamasında, Suriye’deki terör örgütleri PKK, PYD ve YPG’nin ABD’den aldığı desteklerin üzücü olduğunu belirterek “Bugüne kadar olan süreç herhalde böyle devam etmeyecektir” dedi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şüphesiz, Suriye’de bulunan bu terör örgütleri, PKK, PYD, YGP gibi, bunların özellikle Amerika’dan aldıkları destekler konusunda bu desteklerle ilgili üzüntümüzü, bu desteklere yönelik NATO üyesi ülkeler olarak bunun bizde meydana getirdiği üzüntüleri ifade ettik. Bu konularda bizim dayanışmamızı zedeleyecek adımlar olduğunu da söyledik. Bunlarla ilgili olarak da özellikle Dışişleri Bakanlarımızın karşılıklı olarak çok daha sıkı irtibat halinde olmaları gerektiğini vurgusunu yaptık. Güvenlik noktasındaki Savunma Bakanlarımızın bu noktadaki ilişkilerini gündeme getirdik. Bundan sonraki süreçte, inanıyorum ki bugüne kadar olan süreç herhalde böyle devam etmeyecektir” dedi.
BIDEN F-16’LARDA OLUMLU
Erdoğan, yeni F-16’lar konusunda Biden’ın olumlu yaklaşımı gördüğünü dile getirerek, “Bu dar kapsamlı görüşmede de F-35’ten kaynaklanan, bildiğiniz gibi bizim 1 milyar 400 milyon dolar bir ödememiz vardı. Bu ödemeden hareketle bu süreci nasıl iyi bir konuma taşırız, bunun üzerinde durduk. Bunun üzerinde de daha çok F-16’lar gündeme geldi. F-16’ların, elimizdekilerin modernizasyonu veyahut da yeni F-16’lar verilmesi konusu gündemimize geldi. Bununla ilgili de Savunma Bakanlarımız süreci takip ediyorlar. Bu konuyla ilgili de Sayın Biden’ın olumlu yaklaşımını gördüğüm gibi tabii olayın bir diğer boyutu da malum Temsilciler Meclisi olsun, Senato olsun. Dedik ki; her iki tarafta da artık sizin ağırlığınız var, biz sizden gerekli bu noktada ihtimamı bekliyoruz” diye konuştu.
GÜNEY KAFKASYA VURGUSU
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kafkasya’da barışın tesisi için 6’lı yapılanmanın isabetli olacağını belirterek, “Özellikle üzerinde durduğumuz bu bölgede biz şöyle 6’lı bir yapılanmanın isabetli olacağı konusu devamlı işliyoruz. Nedir bunlar? Rusya, Azerbaycan, Türkiye, İran, Ermenistan ve Gürcistan. 6’lı olarak böyle bir adımı atalım. Bu bölgeye barışı getirelim dedik” şeklinde konuştu.
Libya için yeni zirve
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili görüşmesine de değindi. Erdoğan, Macron’un Libya konusunda bir zirve düzenlenmesi için gayret sarfettğini belirterek “Yani adeta Berlin Konferansı’nın muadili bir konferansı yapmak gibi bir gayret söz konusu. Böyle bir durum söz konusu Berlin Konferansı yapıldı. Şimdi burada yeniden benzer bir buluşmanın yapılması çok da isabetli olmayabilir. Ama Dışişleri Bakanlarımız, özel temsilciler bir çalışma yapsınlar, ondan sona bunun kısa zamanda yapıp önümüze getirsinler. Gerekli olan adımı ondan sonra da atarız” dedi. Erdoğan, Fransa’nın Yunanistan’a silah satışına ilişkin de, “Bir diğer adım da özellikle bu Yunanistan’a yönelik silah satışları vesaire bunları da gündemimize geldi. Bu konudaki endişelerimizi de kendileriyle paylaştık. Çok açıkça bunları da söyledik. Çünkü bizim gizli ajandamız yok” diye konuştu.
50 dakikalık görüşme
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma’daki G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi’nde iki lider basına kapalı, baş başa bir araya geldi. Görüşme, 50 dakika sürdü. Erdoğan ayrıca Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve AB Komisyonu Başkanı Charles Michel ile de bir araya geldi.
Yeşil devrimin öncü ülkesi olacağız
Erdoğan, Türkiye’nin yeşil dönüşüm konusunda da öncü olduğunu söyledi. “Son dönemde yaşadığımız doğal afetler, iklim değişikliğinin tabiat üzerinde olumsuz etkilerini açıkça ortaya koyuyor” diyen Erdoğan, şunları kaydetti: Gelecek nesillerin ormanı, temiz suyu, verimli toprağı olan bir dünyada yaşayabilmesi için elimizden geleni yapmak zorundayız. Biliyorsunuz Türkiye olarak Paris İklim Anlaşmasını geçtiğimiz haftalarda onayladık, esasen ülke olarak bu konuda oldukça iyi bir seviyede bulunuyoruz. Yeşil kalkınma devrimi hedefi ile inşallah bu alanda tüm dünyada öncü bir rol üstleneceğiz.
Pozitif görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi’nde 12.15’te başlayan görüşme, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Basına kapalı görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de yer aldı.
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, pozitif bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Görüşmede iki lider, Türkiye-ABD ilişkilerini daha da güçlendirmek ve geliştirmek için müşterek irade beyanında bulundu. Bu doğrultuda ortak bir mekanizma kurulması konusunda mutabık kalındı. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda karşılıklı atılacak adımlar da müzakere edildi.
KAPIYI AÇIK BIRAKTI
F-16 ve F-35 konularının alt düzeylerde teknik seviyelerde görüşülmeye devam edeceği belirtildi. Biden’ın F-16 satışı için kapıyı açık bıraktığı ancak Kongre onayı şartına atıfla bunun bir sürece bağlı olduğuna değindiği ifade edildi.
- Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise Biden’ın Türkiye ile yapıcı ilişkilerin sürdürülmesi, iş birliği alanlarının genişletilmesi ve anlaşmazlıkların etkin biçimde yönetilmesi arzusunun altını çizdiğini dile getirdiği aktarıldı. Biden’ın iki ülke arasında savunma iş birliğini ve Türkiye’nin NATO üyesi olarak önemini teyit ettiği, öte yandan ABD’nin Türkiye’nin Rus S-400 füze savunma sistemine sahip olmasından endişe duyduğuna işaret ettiği bildirildi.
Glasgow iptal edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce açıklanan Glasgow programı iptal edildi. Erdoğan, Glasgow’da düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı’na katılacaktı. İptale İngiltere’deki protokol anlaşmazlığının neden olduğu belirtiliyor. Türkiye’nin Erdoğan için, ABD Başkanı için de uygulanan en üst düzey güvenlik protokolünün uygulanmasını talep ettiği İngiliz makamların buna yanaşmadığı öğrenildi. Bu nedenle Erdoğan’ın Glasgow programı iptal edildi. Erdoğan’ın ABD Başkanı Biden ile Glasgow’da yapacağı belirtilen görüşme de son anda Roma’ya alındı.
Lider eşlerinden müze ziyareti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Roma’da Capitolini Müzesi’ni ziyaret etti. Antik Roma dönemine ait bronz ve heykel koleksiyonunun yer aldığı müze ziyaretinin ardından Erdoğan, lider eşleriyle Terrazza della Protomoteca’da öğle yemeğinde bir araya geldi.