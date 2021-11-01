Süreç böyle devam etmeyecektir: Roma zirvesinde Biden’a PKK tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’nin ardından zirveyi ve zirve kapsamında yaptığı ikili görüşmeleri değerlendirdi. Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamasında, Suriye’deki terör örgütleri PKK, PYD ve YPG’nin ABD’den aldığı desteklerin üzücü olduğunu belirterek “Bugüne kadar olan süreç herhalde böyle devam etmeyecektir” dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şüphesiz, Suriye’de bulunan bu terör örgütleri, PKK, PYD, YGP gibi, bunların özellikle Amerika’dan aldıkları destekler konusunda bu desteklerle ilgili üzüntümüzü, bu desteklere yönelik NATO üyesi ülkeler olarak bunun bizde meydana getirdiği üzüntüleri ifade ettik. Bu konularda bizim dayanışmamızı zedeleyecek adımlar olduğunu da söyledik. Bunlarla ilgili olarak da özellikle Dışişleri Bakanlarımızın karşılıklı olarak çok daha sıkı irtibat halinde olmaları gerektiğini vurgusunu yaptık. Güvenlik noktasındaki Savunma Bakanlarımızın bu noktadaki ilişkilerini gündeme getirdik. Bundan sonraki süreçte, inanıyorum ki bugüne kadar olan süreç herhalde böyle devam etmeyecektir” dedi.

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BIDEN F-16’LARDA OLUMLU

Erdoğan, yeni F-16’lar konusunda Biden’ın olumlu yaklaşımı gördüğünü dile getirerek, “Bu dar kapsamlı görüşmede de F-35’ten kaynaklanan, bildiğiniz gibi bizim 1 milyar 400 milyon dolar bir ödememiz vardı. Bu ödemeden hareketle bu süreci nasıl iyi bir konuma taşırız, bunun üzerinde durduk. Bunun üzerinde de daha çok F-16’lar gündeme geldi. F-16’ların, elimizdekilerin modernizasyonu veyahut da yeni F-16’lar verilmesi konusu gündemimize geldi. Bununla ilgili de Savunma Bakanlarımız süreci takip ediyorlar. Bu konuyla ilgili de Sayın Biden’ın olumlu yaklaşımını gördüğüm gibi tabii olayın bir diğer boyutu da malum Temsilciler Meclisi olsun, Senato olsun. Dedik ki; her iki tarafta da artık sizin ağırlığınız var, biz sizden gerekli bu noktada ihtimamı bekliyoruz” diye konuştu.

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OYNAT 01:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu: Göçle mücadelede yalnız bırakılmanın ne demek olduğunu gayet iyi biliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zivesi'ne ev sahipliği yapan Roma'da açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin, milli gelire oranla dünyanın en fazla insani ve kalkınma yardımı yapan ülkelerden biri olduğunu belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye, milli gelire oranla dünyanın en fazla insani ve kalkınma yardımı yapan ülkelerden biri. 2030 yılına kadar açlığın olmadığı bir dünyaya erişme çabalarına öncülük etmek G20 ülkeleri olarak bizlerin en temel sorumluluğudur.



Sürdürülebilir kalkınmayı doğrudan etkileyen unsurlardan biri de göç ve göçün idaresidir.

5 milyona yakın yerinden edilmiş insana ev sahipliği yapıyoruz. Göç krizinin hem insani güvenlik boyutunu hem de göçle mücadelede yalnız bırakılmanın ne demek olduğunu gayet iyi biliyoruz. Göç meselesinin bu platformun gündeminde yer alması gerektiğini vurgulamıştık. Ayrıca G20 bünyesinde bu maksatla bir çalışma grubu oluşturulmasını önermiştik. Bu grubun başkanlığına da talibiz. Teklifimizi hem ikili görüşmelerimizde hem de bugün ki oturumumuzda tekrarlayarak mevkidaşlarımızdan bu konuda destek beklediğimizi ifade ettik.' dedi.



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GÜNEY KAFKASYA VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kafkasya’da barışın tesisi için 6’lı yapılanmanın isabetli olacağını belirterek, “Özellikle üzerinde durduğumuz bu bölgede biz şöyle 6’lı bir yapılanmanın isabetli olacağı konusu devamlı işliyoruz. Nedir bunlar? Rusya, Azerbaycan, Türkiye, İran, Ermenistan ve Gürcistan. 6’lı olarak böyle bir adımı atalım. Bu bölgeye barışı getirelim dedik” şeklinde konuştu.

OYNAT 01:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden'a terör örgütlerine destekleri konusunda üzüntümüzü ilettik Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu İtalya'nın başkenti Roma'da açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeye ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Suriye'de bulunan terör örgütleri PKK/PYD'nin Amerika'dan aldıkları destekler konusunda kendilerine üzüntümüzü ilettik.' dedi. 'Bundan sonraki süreç inanıyorum ki böyle devam etmeyecektir.' ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'ı F-16'lar konusunda olumlu gördüğünü söyledi. BiP'te paylaş

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Libya için yeni zirve

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili görüşmesine de değindi. Erdoğan, Macron’un Libya konusunda bir zirve düzenlenmesi için gayret sarfettğini belirterek “Yani adeta Berlin Konferansı’nın muadili bir konferansı yapmak gibi bir gayret söz konusu. Böyle bir durum söz konusu Berlin Konferansı yapıldı. Şimdi burada yeniden benzer bir buluşmanın yapılması çok da isabetli olmayabilir. Ama Dışişleri Bakanlarımız, özel temsilciler bir çalışma yapsınlar, ondan sona bunun kısa zamanda yapıp önümüze getirsinler. Gerekli olan adımı ondan sonra da atarız” dedi. Erdoğan, Fransa’nın Yunanistan’a silah satışına ilişkin de, “Bir diğer adım da özellikle bu Yunanistan’a yönelik silah satışları vesaire bunları da gündemimize geldi. Bu konudaki endişelerimizi de kendileriyle paylaştık. Çok açıkça bunları da söyledik. Çünkü bizim gizli ajandamız yok” diye konuştu.

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FOTOĞRAF 7 Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 liderleri onuruna verilen akşam yemeğine katıldı G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Mario Draghi tarafından heyet başkanları onuruna verilen akşam yemeğine katıldı. BiP'te paylaş

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50 dakikalık görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma’daki G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi’nde iki lider basına kapalı, baş başa bir araya geldi. Görüşme, 50 dakika sürdü. Erdoğan ayrıca Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve AB Komisyonu Başkanı Charles Michel ile de bir araya geldi.

Yeşil devrimin öncü ülkesi olacağız

Erdoğan, Türkiye’nin yeşil dönüşüm konusunda da öncü olduğunu söyledi. “Son dönemde yaşadığımız doğal afetler, iklim değişikliğinin tabiat üzerinde olumsuz etkilerini açıkça ortaya koyuyor” diyen Erdoğan, şunları kaydetti: Gelecek nesillerin ormanı, temiz suyu, verimli toprağı olan bir dünyada yaşayabilmesi için elimizden geleni yapmak zorundayız. Biliyorsunuz Türkiye olarak Paris İklim Anlaşmasını geçtiğimiz haftalarda onayladık, esasen ülke olarak bu konuda oldukça iyi bir seviyede bulunuyoruz. Yeşil kalkınma devrimi hedefi ile inşallah bu alanda tüm dünyada öncü bir rol üstleneceğiz.

Erdoğan bir Yunan gazetecinin, “Biden, herhangi tansiyon düşürme girişiminde bulunacak mı Doğu Akdeniz’de?” sorusuna şu cevabı verdi: Bugünkü görüşmemizde Doğu Akdeniz hiç gündeme gelmedi. Demek ki Sayın Biden’ın şu anda gündeminde değil, benim de değil.

Pozitif görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi’nde 12.15’te başlayan görüşme, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Basına kapalı görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de yer aldı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, pozitif bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Görüşmede iki lider, Türkiye-ABD ilişkilerini daha da güçlendirmek ve geliştirmek için müşterek irade beyanında bulundu. Bu doğrultuda ortak bir mekanizma kurulması konusunda mutabık kalındı. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda karşılıklı atılacak adımlar da müzakere edildi.

KAPIYI AÇIK BIRAKTI

F-16 ve F-35 konularının alt düzeylerde teknik seviyelerde görüşülmeye devam edeceği belirtildi. Biden’ın F-16 satışı için kapıyı açık bıraktığı ancak Kongre onayı şartına atıfla bunun bir sürece bağlı olduğuna değindiği ifade edildi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise Biden’ın Türkiye ile yapıcı ilişkilerin sürdürülmesi, iş birliği alanlarının genişletilmesi ve anlaşmazlıkların etkin biçimde yönetilmesi arzusunun altını çizdiğini dile getirdiği aktarıldı. Biden’ın iki ülke arasında savunma iş birliğini ve Türkiye’nin NATO üyesi olarak önemini teyit ettiği, öte yandan ABD’nin Türkiye’nin Rus S-400 füze savunma sistemine sahip olmasından endişe duyduğuna işaret ettiği bildirildi.

Glasgow iptal edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce açıklanan Glasgow programı iptal edildi. Erdoğan, Glasgow’da düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı’na katılacaktı. İptale İngiltere’deki protokol anlaşmazlığının neden olduğu belirtiliyor. Türkiye’nin Erdoğan için, ABD Başkanı için de uygulanan en üst düzey güvenlik protokolünün uygulanmasını talep ettiği İngiliz makamların buna yanaşmadığı öğrenildi. Bu nedenle Erdoğan’ın Glasgow programı iptal edildi. Erdoğan’ın ABD Başkanı Biden ile Glasgow’da yapacağı belirtilen görüşme de son anda Roma’ya alındı.

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