Suriye tarafından Kızıltepe’ye havan topu atıldı: 2 vatandaş hayatını kaybetti 12 yaralı var

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Suriye tarafından terör örgütü PKK/PYD-YPG mensuplarınca Kızıltepe ilçesinin Taşlıca ve Otluk kırsal mahallelerine siviller hedef alınarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu 2 kişinin şehit olduğu, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA Kızıltepe'ye yapılan saldırılarda 2 sivil yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Yaralıların Kızıltepe ve Mardin devlet hastanelerine kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilendi.

OYNAT 00:00 YPG/PKK'lı teröristler yine sivilleri hedef aldı: Suruç ve Akçakale'ye havanlı saldırı Barış Pınarı Harekatı ile bozguna uğrayan YGP/PKK'lı teröristler yine sivillere saldırdı. Suruç ilçesine teröristler tarafından atılan 3 havan mermisi nedeniyle 1 kişi yaralandı. Akçakale'ye de saldıran teröristlerin attığı havan mermisi bir binaya isabet etti. BiP'te paylaş

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