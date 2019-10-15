Gündem Suriye tarafından Kızıltepeye havan topu atıldı 2 vatandaş hayatını kaybetti 12 yaralı var
MARDİN

Suriye tarafından Kızıltepe’ye havan topu atıldı, bölgeye ambulanslar sevk edildi

Suriye tarafından Kızıltepe’ye havan topu atıldı: 2 vatandaş hayatını kaybetti 12 yaralı var

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sivillere yönelik havan ve roketatarla düzenlenen saldırılarda 2 kişi şehit oldu, 12 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Mardin’in Kızıltepe ilçesine Suriye tarafından havan topu atıldı.
Mardin’in Kızıltepe ilçesine Suriye tarafından havan topu atıldı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Suriye tarafından terör örgütü PKK/PYD-YPG mensuplarınca Kızıltepe ilçesinin Taşlıca ve Otluk kırsal mahallelerine siviller hedef alınarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu 2 kişinin şehit olduğu, 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA
Kızıltepe'ye yapılan saldırılarda 2 sivil yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Yaralıların Kızıltepe ve Mardin devlet hastanelerine kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilendi.

YPG/PKK'lı teröristler yine sivilleri hedef aldı: Suruç ve Akçakale'ye havanlı saldırı
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YPG/PKK'lı teröristler yine sivilleri hedef aldı: Suruç ve Akçakale'ye havanlı saldırı
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Akçakale'de gazetecilerin bulunduğu otelin yakınlarına havan topu atıldığı anlar
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Akçakale'de gazetecilerin bulunduğu otelin yakınlarına havan topu atıldığı anlar
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