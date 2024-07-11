Suriyeli esnafa haraç kesen şüpheliler kıskıvrak yakalandı

Dudullu Şehit İsmail AKKOYUN Polis Merkezi Amirliğinin 2024/1191 ve 2024/1200 ceraim numaralı Gasp konularıyla alakalı 4 ayrı yabancı uyruklu müşteki şahısların ifadelerinden özetle 3 şahsın bahse konu adreslerde bulunan dükkanlara giderek Suriye ve Afganistan uyruklu şahıslara vergi levhası sordukları, dükkan sahiplerinden 10.000TL para istedikleri, 2-3 gün sonra parayı almaya geleceklerini, istedikleri parayı vermemeleri halinde kendilerine iş yaptırmayacaklarını söyleyerek dükkanlardan ayrıldıkları bilgisi üzerine, Ümraniye Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler olarak bahse konu olayları gerçekleştiren şüphelilerin; B.D ve H.K isimli şahıslar olduğu tarafımızca tespit edildikten sonra 03.07.2024 günü saat 20:30 sıralarında şahıslar tarafımızdan yakalanarak yasal işlemlerin devamı için Büro Amirliğimize intikal ettirilmiş konu günün nöbetçi savcısına aktarılarak talimatları sorulduğunda Melih Demir, B.D, H.K isimli şahısların 04.07.2024 günü mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı alınmış olup gerekli tahkikata başlanılmıştır.

Kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler 24 yaşındaki şüpheli M.D. ve B.D. ile 21 yaşındaki H.K.’yı ikametlerinde gözaltına aldı. Yapılan incelemede M.D.’nin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımından 9 , uyuşturucu madde ticaretinden 2, güveni kötüye kullanmadan 3 ve taksirle yaralama, resmi belgede sahtecilik, suç eşyasının satın alınması ve motorsiklet hırsızlığından birer olmak üzere toplam 18 sabıkasının olduğu tespit edildi. B.D. ve H.K.’nın ise uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımından suç kaydı olduğu belirlendi. 4 Temmuz günü mevcutlu olarak adliyeye sevk edilen M.D., B.D. ve H.K. tutuklanarak Maltepe cezaevine gönderildi.