Suriye'ye saldıran karşısında bizi bulur

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gündeminde Suriye vardı. Erdoğan rejimin çöküşü için “Suriye halkı yıllardır süren bir zulüm düzenini yıkarak, özgürlüğüne, hakkına, hukukuna, geleceğine sahip çıktığı asil bir kıyamı, Elhamdülillah, zaferle taçlandırmıştır” ifadelerini kullandı. Erdoğan özetle şunları kayldetti:





TERÖRÜN BAŞI EZİLECEK

“İnancımız ve duamız odur ki son 13 yıldır tam anlamıyla zifiri karanlık olan 61 yıllık Baas diktatörlüğü sonrasında Suriye kardan aydınlık günlere kavuşmuştur. Zalim Esed'in baskı, zulüm ve katliamlarla yıllardır ayakta tutmaya çalıştığı azınlık rejimi, 8 Aralık Pazar günü Şam'ın kurtuluşuyla artık çökmüştür. Suriye'nin ve Suriye halkının önünde, müreffeh ve mutlu geleceğe giden bir kapı açılmıştır. İnşallah ülkenin diğer kısımlarındaki DEAŞ ve PKK/PYD gibi terör örgütlerinin de en kısa sürede başı ezilecektir.”





SURİYE SURİYELİLERİNDİR

“Suriye halkının birliğini, bütünlüğünü, kardeşliğini yeniden tesis etmeye bu kadar yaklaştığı bir dönemde, akıl ve vicdan sahibi hiçbir gücün, terör örgütleriyle iş tutmaya devam edeceğini düşünmüyoruz. Türkiye, siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri tüm kapasitesiyle, bu tarihi mücadelesinde Suriye halkının hep yanında olacaktır. Hep söylediğimiz gibi Suriye, tüm inanç grupları ve etnik kesimleriyle Suriyelilerindir.”





MEMNUNİYETLE KORUDUK

“Suriye'nin bugünkü seviyesine gelmesi konusunda çok büyük fedakarlıklarda bulunduk, büyük gayretler gösterdik. Herkesin sırtını döndüğü Suriye halkını, Türkiye'nin hem toprakları içinde hem de sınırları dibinde yıllarca koruduk, kolladık, himaye ettik. Dün de söyledim; bunu şikayet ederek değil, memnuniyetle yerine getirdik. Rabb'im, bizlere, insanlığımızın ve Müslümanlığımızın sınandığı zor bir dönemde, kardeşlik imtihanını alnımızın akıyla vermeyi nasip etti.”





SURİYE BİR DAHA BÖLÜNEMEZ

“Nefret söylemleriyle bu süreci zehirlemek; ırkçı vandallıkla Türkiye'nin eşsiz misafirperverliğine leke bulaştırmak isteyenler de oldu. Ama milletimiz basiret ve ferasetle hareket ederek, bu faşist zihniyetin oyununa hamdolsun gelmedi. Bir defa şunun bilinmesini isterim: Bu saatten sonra, Suriye'nin bir kez daha bölünmesine izin veremeyiz. Ülke topraklarının yeniden bir çatışma alanı haline gelmesine asla rıza gösteremeyiz. Kardeş Suriye halkının evlerine geri dönüşünü engellemeye yönelik hiçbir adımı, hiçbir kışkırtmayı kabul edemeyiz.”





SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ

“Suriye halkının özgürlüğüne, yeni Suriye yönetiminin istikrarına, kadim Suriye topraklarının bütünlüğüne yönelik her saldırı, karşısında Suriye halkıyla birlikte bizi de bulacaktır. Birilerinin, sırtlarını dayadıkları güçlerden aldıkları cesaretleri, fanatik inançları, sapkın ideolojileri, hastalıklı hayalleri uğruna bölgemizi kana ve ateşe bulamasına seyirci kalmayacağız. Hem Suriye’de yaşananlardan hem Filistin’de devam eden trajediden, hem kuzeyimizde süren savaştan çıkardığımız dersler bize, bu şekilde hareket etmemiz gerektiğini söylüyor.”





Geri dönenlerin yanında olacağız

"Ülkemizdeki Suriyeli muhacirlerden evlerine dönme hazırlıkları yapanların, tıpkı burada olduğu gibi, gittikleri yerlerde de hep yanlarında olacağız. Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşler için gereken kolaylığı sağlarken, CHP’nin sebebini çok iyi bildiğimiz kışkırtmalarına da eyvallah etmeyeceğiz. En son 14-28 Mayıs seçimlerinde nefret söylemlerini körükleyen CHP’nin, Baas rejiminin yıkılmasının getirdiği hırçınlıkla, ırkçı nefrete odun taşıma gayretlerinin elbette farkındayız. Kimse kusura bakmasın, ama Türkiye’nin ve yüce gönüllü Türk Milletinin tüm insanlığa örnek olan eşsiz misafirperverliğine, üç-beş vicdan yoksunu faşistin gölge düşürmesine göz yummayız. Suriye’nin her anlamda yeniden ayağa kalkması sürecine her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz. Rabb'imden dileğim, Filistinli kardeşlerimizin de en kısa sürede güvenlik ve huzura kavuşmalarıdır.”





Asgari ücreti en iyi seviyeye çıkartacağız

“Her ne kadar enflasyonu arzu ettiğimiz seviyeye henüz düşüremesek de bu doğrultuda istikrarlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz” vurgusu yapan Erdoğan, asgari ücret zammıyla ilgili konuştu. Erdoğan, şunları söyledi: “Şimdi önümüzde asgari ücret, memur ve emekli maaşları gibi sabit gelirlilerle ilgili kritik kararlar var. Meyvelerini toplamaya başladığımız ekonomi programını bozmayacak şekilde, sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkartmayı arzu ediyoruz. Çünkü, bilhassa son yıllarda temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan fahiş fiyat artışlarından en olumsuz etkilenen kesim sabit gelirlilerdir. Nüfusumuzun yarısından fazlasını oluşturan bu kesimlerin sıkıntılarına bigane kalmayacağız. Milyonlarca insanımızın yaşadığı refah kaybını durduracak ve telafi edecek bir anlayışla hareket etmek mecburiyetindeyiz.”





İsrail’in yolu yol değil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gazze’de katliamlarını sürdürürken, Suriye’de işgalini genişleten İsrail yönetimini sert tepki gösterdi. Erdoğan, 15. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.“Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında 14 aydır devam eden 50 bini aşkın Filistinli'nin hayatını kaybettiği katliamın önüne bir türlü geçilemedi” diyen Erdoğan, “İsrail yönetimi bölgedeki sorunları daha da çetrefil hale getirerek saldırılarına her gün bir yenisini ekliyor. Uluslararası toplumun katliamlar karşısındaki kayıtsızlığı, sistemi ayakta tutan değerlerin örselenmesine, yok olmasına sebebiyet vermektedir. Bunu mutlaka bir dur denilmelidir” dedi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “İsrail hükümetin ısrarla ve inatla gittiği yol açık söylüyorum yol değildir. Bu durum Gazze ve Filistin olduğu kadar Suriye için de geçerlidir. Türkiye olarak 14 aydır kalıcı ateşkes ve barışa fırsat tanınması gerektiğini vurguluyoruz. Bölgede değişen dinamikler hiç olmadığı kadar elverişlidir. Türkiye, Gazze'deki kan deryasının artık son bulması için değil elini, tüm vücudunu taşın altına koymaya hazırdır. İsrail hükümeti ve küresel güçlerin Gazze'de barış penceresinin açılması için inisiyatif alması gerektiğine inanıyoruz. Samimi irade gösterilirse elbette netice alınacaktır.”





BORALTAN FACİASI YAŞATMADIK!

“Tıpkı Suriye gibi Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin muhafazası da bizim için çok ama çok önemlidir” diyen Erdoğan, Suriyelilerin ülkelerine dönüşü için de şunları kaydetti: “Hükümetimizin engellemelere, haksız eleştirilere, itibar suikastlerine rağmen 13 yıldır kararlılıkla sürdürdüğü insani politikasının haklılığı çok net bir şekilde tescillenmiştir. Türkiye ne kendi vatandaşlarına ne de Suriyeli kardeşlerine mahçup olmamıştır. Muhalefetin ve içemizdeki ırkçı çevrelerin yeni Boraltan köprüsü faciasını boşa çıkarttık.”





Türkiye elinden geleni yapacak

Esed rejiminin düşmesiyle Avrupa başkentlerinde Türkiye’ye yönelik ilgi arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün önce NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve İtalya Başbakanı Meloni, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ardından da Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştü. Rutte’ye terörden arındırılmış Suriye için Türkiye’nin elinden geleni yaptığını belirten Erdoğan, Meloni ile görüşmesinde de, İsrail saldırganlığının bu kez de Suriye'de ortaya çıktığını belirtti. Erdoğan, von der Leyen ile görüşmesinde, Türkiye'nin ilerleyen süreçte Suriye'nin terör unsurlarından arındırılması, birliğinin sağlanması, toprak bütünlüğünün korunması, tüm etnik ve dini unsurlarıyla Suriyelilerin tamamının barış içinde yaşaması için Suriye halkına güçlü destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti. Von der Leyen de önümüzdeki hafta Türkiye’yi ziyaret edeceğini açıkladı. Erdoğan, Scholz ile görüşmesinde de, yeni sürecin Suriye'nin birlik, beraberlik ve toprak bütünlüğü için önemli olduğunu, Türkiye'nin terörden arındırılmış bir Suriye hedefiyle çalışmaya devam edeceğini belirtti.





GÜLER VE GÜRAK MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Diğer taraftan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile telefonda, Suriye'deki son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularında görüştü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ise ABD'li mevkidaşı Charles Q. Brown Jr. ile telefonda, Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.





İsrail’i destekleyenler tarihin kara lekesi oldu

10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayınlayan Erdoğan, Filistin’deki mezalime dikkat çekti. Erdoğan, şunları kaydetti: “Bugün İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin tüm dünyanın gözü önünde çiğnendiği yerlerin başında, Gazze ve işgal altındaki Filistin toprakları gelmektedir. İnsan hakları savunucusu olduklarını öne sürenlerin Filistin'deki mezalime seyirci kalmaları, hatta örtülü ya da açık destek vermeleri tarihte kara bir leke olarak hatırlanacaktır. Biz, Filistin'de yaşanan insanlık suçlarına en başından itibaren sessiz kalmamayı bir insanlık görevi bildik.”



