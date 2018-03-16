Süt üreticilerinden Mehmetçiğe 387 bin TL yardım

Tekirdağ’da süt üreticileri, Afrin operasyonuna destek vermek için düzenledikleri yardım kampanyasında 387 bin TL toplayarak Mehmetçik Vakfına gönderdi.

Süt üreticileri topladıkları yardımı Mehmetçik Vakfının hesabına yatırdıktan sonra Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan tarafından valilik makamında ağırlandı. Düzenlenen yardım kampanyası dolayısıyla üreticilere Vali Ceylan tarafından teşekkür belgesi verildi.

"387 bin TL’yi Mehmetçik Vakfının hesabına yatırdılar"

Üreticilere teşekkür beldesi takdimi sonrası açıklamalarda bulunan Vali Ceylan, kampanyada toplam 387 bin TL’nin toplandığını belirterek, "Süt üretici birliklerimiz beş ilçemizde güzel bir çalışmaya vesile oldular. Tekirdağlı hemşehrilerimiz de, Suriye’de şuan devam eden Afrin operasyonundaki Mehmetçiklerimize moral ve motivasyon desteği, onlar ile birlik ve beraberlik içerisinde olduklarını belirtmek amacıyla bir yardım toplama kampanyası düzenlediler. Süt üreticileri, topladıkları sütleri yine süt birlikleri vasıtasıyla satarak toplam 387 bin TL’yi Mehmetçik Vakfı’nın hesabına yatırdılar. Bugün de bize bununla ilgili belgeyi sundular. Ben tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Tabi asıl teşekkürü Tekirdağlı hemşehrilerimize ediyoruz. Köylerimizdeki vatandaşlarımızın bu alicenap davranışları ve vatanına milletine bağlılıklarını bir kez daha göstermeleri ve oradaki Mehmetçiğimize destek amaçlı bu güzel çalışmaya katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha vurgulama açısından bizim için güzel bir çalışma oldu" dedi.

Vali Ceylan konuşmasının devamında, "Ayrıca tabi ki Afrin’de şuanda teröristlere karşı cansiparane mücadele eden Mehmetçiğimize muzafferiyetler diliyorum. Allah onların yar ve yardımcısı olsun. Şehit olan tüm Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de şifa bulmalarını niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Mehmetçiklerimize, gazilerimize helal olsun"

Türkiye Süt Üreticileri Birliği Genel Başkanı Tevfik Keskin, her zaman Mehmetçiğin arkasında olduklarını belirterek, "Bugün Afrin’de yarın Menbiç’te dünyanın neresinde olursa olsun biz şanlı ordumuzun arkasındayız. Mehmetçiğimiz için yardım topladık. Burada bugünkü toplantımız bunun anlam ve önemi şehit olan Mehmetçiklerimize, gazilerimize helal olsun diyoruz" açıklamasını yaptı.

Süt Üreticileri teşekkür belgesini aldıktan sonra Vali Ceylan’a Zeytin Dalı Harekatı’nı temsil eden zeytin dalı rozetini taktı.