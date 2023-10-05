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Suudi Arabistan'dan Türkiye ile ikili ilişkileri geliştirecek yeni adım: 20 tam donanımlı ambulans teslim alındı

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında sağlık alanında önemli bir iş birliğine imza atıldı. Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci, Suudi Arabistan Türkiye Büyükelçisi Fahad Abualnasr, Dış İlişkiler Genel Müdürü Selami Kılıç, Kral Selman İnsani Yardım Merkezi temsilcisi ve bazı yetkililerin katılımıyla 20 adet tam donanımlı ambulans aracı Sağlık Bakanlığı tarafından teslim alındı.

23:38 . 5/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci'nin de katılımıyla, Suudi Arabistan tarafından hediye edilen 20 adet ambulans alındı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci'nin de katılımıyla, Suudi Arabistan tarafından hediye edilen 20 adet ambulans alındı.

Suudi Arabistan'ın Türkiye Büyükelçisi Fahad Abualnasr, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, Dış İlişkiler Genel Müdürü Selami Kılıç, Kral Selman İnsani Yardım Merkezi temsilcisi, bazı yetkililer ve medya mensuplarının katılımıyla, 20 adet tam donanımlı ambulans araç Sağlık Bakanlığı'na teslim edildi.


Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğini ve gücünü yansıtan bu insani yardımlar için Suudi Arabistan hükümetine teşekkür etti.


Büyükelçi Abualnasr da "Kral Selman İnsani Yardım Merkezi'nin sunduğu 20 adet tam donanımlı ambulans aracı kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim eden ekibin arasında olmaktan mutluluk duydum. Suudi Arabistan ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki işbirliği ve yapıcı eşgüdümden dolayı her zaman mutluluk duymaktayım" ifadelerini kullandı.



#sağlık
#Türkiye
#Suudi Arabistan
#Kral Selman
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