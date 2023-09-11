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Suudi Arabistan depremin vurduğu Fas'a hava köprüsü kuruyor

Suudi Arabistan, depremin vurduğu Fas'a yardım malzemesi ulaştırmak için hava köprüsü kurma ve arama kurtarma ekibi gönderme kararı aldı. Umman da Fas'a arama kurtarma ekibi ve acil yardım malzemesi gönderecek

13:37 . 11/09/2023 Pazartesi
AA
Fas'ta 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fas'ta 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Fas'a arama kurtarma ekibi gönderilmesi ve çeşitli yardım malzemelerinin ulaştırılması için hava köprüsü kurulması talimatı verdi.


Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi Başkanı Abdullah bin Abdulaziz er-Rabia, Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden arama kurtarma ve Suudi Arabistan Kızılayı'ndan sağlık ekiplerinin Fas'a gönderileceğini kaydetti.

Öte yandan Umman da Fas'a kurtarma ekibi ve acil yardım gönderileceğini duyurdu.


Ülkenin resmi haber ajansı ONA'ya göre, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Fas'a arama kurtarma ekibi ile acil yardım malzemesi gönderilmesi talimatı verdi.

Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem


Fas'ta 8 Eylül'de yerel saatle 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.


Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, depremde 2 bin 122 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 421 kişinin yaralandığını açıklamıştı.


#Fas
#Suudi Arabistan
#Umman
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