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Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği iftar programı düzenledi

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği iftar programı düzenledi

12:2714/03/2025, Cuma
AA
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Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad, davetlerine katılanlara teşekkür ederek iyi iftarlar diledi.
Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad, davetlerine katılanlara teşekkür ederek iyi iftarlar diledi.

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr'ın ev sahipliğinde düzenlenen iftara, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati ile birçok ülkenin büyükelçisi, misyon şefleri, gazeteciler, yazarlar, medya mensupları ve akademisyenler katıldı.

Eşi Rana Bahamdan ile misafirleri kapıda karşılamasının ardından konuşan Büyükelçi Fahad Abu Al-Nasr, Türkiye'deki ikinci yılı olduğunu belirtti.

Davetlerine katılanlara teşekkür eden Abu Al-Nasr iyi iftarlar diledi.

#Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr
#Suudi Arabistan
#Ankara

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