Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği iftar programı düzenledi

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu Al-Nasr'ın ev sahipliğinde düzenlenen iftara, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati ile birçok ülkenin büyükelçisi, misyon şefleri, gazeteciler, yazarlar, medya mensupları ve akademisyenler katıldı.