T24 yazarı Hasan Cemal’den batıya 'Türkiye'ye müdahale etmiyorsunuz' tepkisi

FETÖ’cülerin sözcülüğünü yapmaktan yargılanan Doğan Akın’ın sitesi T24 yazarı Hasan Cemal, Türkiye’de yaşananlar karşısında AB ve ABD yönetiminin tepkisinin “cılız” kaldığını savunarak sert tepki gösterilmemesini eleştirdi.

“Batı cephesinde değişen bir şey yok” başlıklı bir köşe yazısı kaleme alan Cemal, HDP’nin kapatılması istemiyle dava açılması ve HDP’li Gergerlioğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılmasını vurgulayan Cemal, “Batı ne mi yapıyor?” diye sorarak şu ifadeleri kullandı:

Washington'dan, Brüksel'den bazı protesto sesleri kulaklara çalınıyor. Ama o kadar. Daha ileri bir adım yok. Hatta, AB'den Türkiye'ye dönük yaptırım planları, Amerikan yönetiminin, Başkan Biden'ın telkinleriyle bir kenara konuluyor.

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