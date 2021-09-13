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İSTANBUL

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı arıza yaptı: Yolcular raylarda yürüdü

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattında yaşanan teknik arıza yoğunluğa neden oldu. Yolcular, tramvay yolundan yürüyerek ilerledi. Seferler bir süre sonra normale döndü.

Haber Merkezi İHA
T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı arıza yaptı: Yolcular raylarda yürüdü
Rami durağında inen bazı kişiler, Topçular İstasyonu'na tramvay yolundan yürüyerek ilerledi.

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler, Rami istasyonundan aktarmalı olarak gerçekleştirildi. Bazı yolcular Rami-Topçular durakları arasında yürüyerek ilerledi. T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattında teknik arıza yaşandı.

Tramvayın Mescid-i Selam yönüne giden trenin arıza yapması nedeniyle seferler Rami İstasyonu'ndan aktarmalı olarak gerçekleştirildi. Rami durağında inen bazı kişiler, Topçular İstasyonu'na tramvay yolundan yürüyerek ilerledi.

Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı arıza yaptı
OYNAT 00:34
Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı arıza yaptı
T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattında teknik bir arıza yaşandı. Arıza nedeniyle seferler Rami istasyonuna aktarılırken, vatandaşlar isyan etti. Durakta ise yoğunluk yaşandı.


Tramvay arızası nedeniyle yoğun kalabalığın oluştuğu duraklarda bazıları duruma tepki gösterdi. Oluşan kalabalık, cep telefonu kameralarına yansıdı. Seferler bir süre sonra normale döndü.

DHA

"ÇOK YOĞUNLUK VAR, BİNEMEDİM"

Arıza nedeniyle Rami durağında inen Osman Çiğ, "Trene binmiştim. Yolcuları burada indirdiler. Sanırım bir arıza varmış. Baktım çok yoğunluk var, binemedim. Buradan İETT otobüsü ile aktarma yapacağım" dedi.

DHA

"TREN BÜYÜK OLDUĞU İÇİN İTEMİYORUZ"

Tramvaya binmek için arızanın giderilmesini bekleyen Rasim Şengül, "Arıza olduğunu söylüyorlar. Bu trenlere hiç bakım yapılmıyor. Otobüsleri vatandaş itiyor. Tren büyük olduğu için itemiyoruz. Bineceğiz ama tramvay gelmiyor. 1 saati geçti, bekliyoruz" diye konuştu.

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