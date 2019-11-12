Gündem Tahliye kararı kaldırılan Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Tahliye kararı kaldırılan Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Fetullahçı Terör Örgütü medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası alan ve adli kontrolle tahliye edilen Ahmet Altan hakkında, Başsavcılığın üst mahkemeye yaptığı itiraz üzerine yakalama kararı çıkarıldı. Adli kontrolle tahliye edilen Altan'ın bu kararla birlikte gözaltına alınıp mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Altan
Ahmet Altan

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, itiraz üzerine Ahmet Altan hakkında verilen tahliye kararını kaldırdı. Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yakalama kararı çıkarıldı

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin daha önce "darbeye teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları hükmünü bozmasının ardından yeniden yargılama yapan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinin, bozma ilamı doğrultusunda bu kez "silahlı terör örgütü üyeliği ve örgüte yardım" suçundan 10 yıl 6 ay hapisle cezalandırdığı ve tahliye ettiği Ahmet Altan hakkında yakalamı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanıkla ilgili verdiği hükümlere, Ahmet Altan yönünden itiraz etti. İtiraz, yasa gereği bir üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapıldı.

Yakalama kararının gerekçesi açıklandı

  • İtirazı değerlendiren mahkeme heyeti sanık Altan hakkında, "Kaçma şüphesi, suçunun yasada belirtilen katalog suçlardan olması, konumu, sıfatı, eylemlerindeki yoğunluk, aldığı ceza miktarı, tutuklu kaldığı süre, eylemlerinin uzun süreye yayılmış olmasını dikkate alarak adli kontrol tedbirlerinin, harici davranışları da gözetilerek amaca hizmet etmediği" gerekçeleriyle, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 98 ve 100. maddeleri kapsamında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Adli kontrolle tahliye edilen Ahmet Altan'ın bu kararla birlikte gözaltına alınıp mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Ne olmuştu?


FETÖ’nün medya yapılanmasına ilişkin davada tutuksuz sanık Mehmet Altan’ın beraatine, Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan’ın adli kontrolle tahliyesine karar verilmişti.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Kasım'da verdiği kararla, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanan Ahmet Altan'a 10 yıl 6 ay ve Nazlı Ilıcak'a da 8 yıl 9 ay hapis cezası vermişti.

Tutuklu sanıklardan Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek'in 11 yıl üçer ay, Şükrü Tuğrul Özşengül'ün ise 12 yıl hapisle cezalandırılmasını kararlaştıran heyet, tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın ise beraatine yönelik hüküm kurmuştu.

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