Taksilere ‘mali cihaz’ şartı

Uğur Duyan
04:0014/02/2026, Cumartesi
G: 14/02/2026, Cumartesi
Taksi işletmecilerine, taksimetrelerle entegre çalışan “taksi mali cihaz” kullanma ve kartla ödeme kabul etme zorunluluğu getirildi. Yeni uygulamayla birlikte yolculuk ücreti taksimetreden cihaza otomatik aktarılacak, elle tutar girişi yapılamayacak.

1 EYLÜL 2026’YA KADAR SÜRE

Taksiyle yolcu taşımacılığı yapan mükellefler, 1 Eylül 2026’ya kadar onaylı cihazları satın alarak kullanmaya başlayacak. Cihazlar üzerinden hem fiş ya da e-belge düzenlenebilecek hem de kartla ödeme alınabilecek. Taksimetre ve mali cihaz birbirinden bağımsız çalışamayacak.

KARTLA ÖDEME MECBURİ

Cihazı devreye alan taksiciler, en geç 15 gün içinde en az bir banka ya da ödeme kuruluşuyla anlaşma yaparak kartlı ödeme sistemini aktif hale getirecek.

Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde cihazlar pasif duruma düşürülecek.

YENİ BAŞLAYANLARA 30 GÜN

Yeni işe başlayanlar veya taksimetresini değiştirenler, 30 gün içinde sisteme geçmek zorunda olacak. Yeni plaka tahsisiyle faaliyete başlayacak olanlar için uygulama 1 Ocak 2027’de başlayacak.

GPS VE ELEKTRONİK TAKİP

Cihazlarda GPS bulunacak, konum verisi kaydedilecek ve bilgiler elektronik ortamda Gelir İdaresi’ne iletilecek. Arıza halinde taksimetre en fazla 72 saat tek başına kullanılabilecek; bu sürede yapılan işlemler ayrıca belgelenecek.



