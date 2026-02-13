81 ilde taksiler için yeni dönem: Bunu yapmayan sürücü yeni yolcu alamayacak! Resmi Gazete ile resmen yürürlüğe girdi

Mükellefler, taksi mali cihazını kullanmaya başladıkları tarihten itibaren 15 gün içinde en az bir banka veya ödeme kuruluşu ile anlaşma yaparak kartla ödeme taleplerini kabul etmek zorunda kalacak. Taksi mali cihazından kartla ödeme imkanı da sunulacağından müşteriler, kolay şekilde kredi kartlarını kullanarak ödeme yapabilecek.





Bu cihazların tebliğ ve teknik kılavuzlarda belirlenen özellikleri taşıyıp taşımadıkları, TÜBİTAK ve TSE tarafından kontrol ve test edilecek. Belirlenen özellikleri taşıdıklarının tespit edilmesi halinde Bakanlıkça onaylanarak kullanıma sunulabilecek.