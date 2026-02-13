81 ilde taksiler için yeni dönem: Bunu yapmayan sürücü yeni yolcu alamayacak! Resmi Gazete ile resmen yürürlüğe girdi

Taksi yolculuklarında sıkça yaşanan 'nakit dayatması' ve 'POS cihazı arızalı' tartışmaları tarih oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı beklenen adımı attı; Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğ ile taksilere 'Taksi Mali Cihaz' ve kredi kartı kabul etme zorunluluğu getirildi. Artık taksimetre ile entegre çalışacak bu cihazlar olmadan fiş kesilemeyecek, fiş kesilmeden ise yeni yolcu alınamayacak. İşte taksilerde dijital devrimi başlatan kararın detayları ve işletmeciler için belirlenen kritik tarih.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), taksilerdeki ödeme sistemini kökten değiştiren düzenlemeyi yürürlüğe soktu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; taksimetrelerle tam entegre çalışan yeni nesil cihazlar zorunlu hale getirildi. Elle tutar girişini engelleyen ve kredi kartı reddini imkansız kılan sistemle birlikte, ödeme yapıp fiş almadan yeni bir yolculuk başlatılamayacak. Peki, mevcut taksi işletmecileri yeni sisteme ne zaman geçecek?
ELLE TUTAR GİRİŞİ YAPILAMAYACAK
Tebliğ ile taksi işletmecilerine taksimetrelerle entegre çalışan "taksi mali cihaz" kullanma ve kartla ödeme kabul etme zorunluluğu getirildi. Bu cihazlar, taksimetrelerle bağlantılı çalışacak, çevrim içi veri aktarımı yapabilecek ve bünyesinde EFT-POS özelliğini barındıracak. Bu sayede yolculuk ücreti taksimetreden cihaza otomatik aktarılacak, elle tutar girişi yapılamayacak.
FİŞ DÜZENLENMEDEN YENİ YOLCULUĞA BAŞLANAMAYACAK
Taksimetre kapandığında cihazlardan otomatik fiş veya belge düzenlenecek, fiş veya belge düzenlenmeden taksimetre yeni yolculuğa başlayamayacak. Ödeme kartla yapıldığında, hem banka POS bilgilerini hem de mali fişi içeren "bütünleşik fiş" veya "e-Belge" düzenlenecek.
KART GEÇMEMESİ MAĞDURİYETİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK
Gelir İdaresi tarafından 2024'te yapılan düzenlemeyle yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanan tüm mükelleflerin kartla ödeme taleplerini kabul etmesi gerekirken tebliğle, benzer şekilde taksilerde de kullanılacak yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara bir banka uygulamasının yüklenmesi zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda taksi müşterilerinin kart geçmemesi nedeniyle yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Mükellefler, taksi mali cihazını kullanmaya başladıkları tarihten itibaren 15 gün içinde en az bir banka veya ödeme kuruluşu ile anlaşma yaparak kartla ödeme taleplerini kabul etmek zorunda kalacak. Taksi mali cihazından kartla ödeme imkanı da sunulacağından müşteriler, kolay şekilde kredi kartlarını kullanarak ödeme yapabilecek.
Bu cihazların tebliğ ve teknik kılavuzlarda belirlenen özellikleri taşıyıp taşımadıkları, TÜBİTAK ve TSE tarafından kontrol ve test edilecek. Belirlenen özellikleri taşıdıklarının tespit edilmesi halinde Bakanlıkça onaylanarak kullanıma sunulabilecek.
MEVCUT İŞLETMECİLER İÇİN SON TARİH 1 EYLÜL
Tebliğle taksi işletmeleri için cihazlara geçiş süreci de belirlendi. Bu çerçevede mevcut taksi işletmecilerinin, en geç 1 Eylül'e kadar bu cihazları alıp kullanmaya başlaması gerekiyor. Bakanlık tarafından onaylanmış en az bir taksi mali cihaz bulunması şartıyla, yeni işe başlayanlar veya taksimetresini değiştirenler, 30 gün içinde sisteme dahil olacak ancak yolcu taşımaya başlamadan önce sisteme dahil olunması gerekecek.
VERGİ GÜVENLİĞİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARILACAK
Yeni sistemle taksimetre verileri ve düzenlenen belgeler, taksimetre ve taksi mali cihaz üreticileri tarafından elektronik ortamda periyodik olarak GİB'e bildirilecek. Bu sayede vergi güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması sağlanacak.