Taksim’de olay çıkartan Iraklı polise vatandaştan tepki: Bağırmayacaksın benim polisime

Beyoğlu Taksim Meydanı’nda polis ekipleri, aracını park yasağı bulunan yerde bırakan bir kişiden kimlik istedi. Üzerinden herhangi bir kimlik ya da pasaport çıkmayan kişinin ehliyetinin de yanında olmadığı görüldü. Bunun üzerine polis, kendisinin de Irak’ta polis olduğunu söyleyen kişiye alkol testi yaptı.





OYNAT 00:51 'Dur' ihtarına uymayan alkollü ve ehliyetsiz sürücü yakayı ele verdi Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü ve ehliyetsiz sürücü 4 kilometre boyunca kaçtı ardından aracını park edip yaya olarak kaçmak isterken yanında bulunan 4 arkadaşıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

279 promil alkol çıktı



Ehliyetsiz olarak araç kullanan Iraklı polise yapılan testte 279 promil alkollü olduğu görüldü. Bunun üzerine adının Maher Adıl Adnan E.G. olduğu öğrenilen Iraklı’ya ehliyetsiz araç kullanma, alkollü araç kullanma ve ruhsat bulundurmamaktan toplam 3 bin 833 TL para cezası kesildi.

GÜNDEM Alkollü araç kullanırken yakalandı, ‘Ben Türk delikanlısıyım’ dedi

Vatandaştan Iraklı’ya “Bağırmayacaksın benim polisime”



Öte yandan, kendisine ceza yazıldığı için polislerle tartışan Iraklı’yı gören bir vatandaş tepki gösterdi. Yoldan geçerken olan biteni görüp olay yerine gelen vatandaş, “Bağırmayacaksın benim polisime. Bizim ülkemizde bize böyle davranamazsın diyerek Iraklı turiste tepki gösterdi.

GÜNDEM Drift'in sonu kötü bitti: 2035'e kadar araba kullanamayacak

Irak’ta polis olduğunu söyleyen ve 279 promil alkollü olduğu görülen Iraklı turist, işlemlerinin tamamlanması için polis merkezine götürülürken, aracı da çekiciyle kaldırıldı.