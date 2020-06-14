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Taksim’de olay çıkartan Iraklı polise vatandaştan tepki: Bağırmayacaksın benim polisime

İstanbul Taksim’de alkollüyken araç kullanan ve ehliyeti olmayan Irak uyruklu polise ceza kesildi. Cezaya itiraz ederek polisle tartışan Iraklı şahsa bir vatandaş, “Bağırmayacaksın benim polisime” diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi İHA
Iraklı sürücü 279 promil alkollü çıktı.
Iraklı sürücü 279 promil alkollü çıktı.

Beyoğlu Taksim Meydanı’nda polis ekipleri, aracını park yasağı bulunan yerde bırakan bir kişiden kimlik istedi. Üzerinden herhangi bir kimlik ya da pasaport çıkmayan kişinin ehliyetinin de yanında olmadığı görüldü. Bunun üzerine polis, kendisinin de Irak’ta polis olduğunu söyleyen kişiye alkol testi yaptı.


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'Dur' ihtarına uymayan alkollü ve ehliyetsiz sürücü yakayı ele verdi
Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü ve ehliyetsiz sürücü 4 kilometre boyunca kaçtı ardından aracını park edip yaya olarak kaçmak isterken yanında bulunan 4 arkadaşıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

279 promil alkol çıktı


Ehliyetsiz olarak araç kullanan Iraklı polise yapılan testte 279 promil alkollü olduğu görüldü. Bunun üzerine adının Maher Adıl Adnan E.G. olduğu öğrenilen Iraklı’ya ehliyetsiz araç kullanma, alkollü araç kullanma ve ruhsat bulundurmamaktan toplam 3 bin 833 TL para cezası kesildi.

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Vatandaştan Iraklı’ya “Bağırmayacaksın benim polisime”


Öte yandan, kendisine ceza yazıldığı için polislerle tartışan Iraklı’yı gören bir vatandaş tepki gösterdi. Yoldan geçerken olan biteni görüp olay yerine gelen vatandaş, “Bağırmayacaksın benim polisime. Bizim ülkemizde bize böyle davranamazsın diyerek Iraklı turiste tepki gösterdi.

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  • Irak’ta polis olduğunu söyleyen ve 279 promil alkollü olduğu görülen Iraklı turist, işlemlerinin tamamlanması için polis merkezine götürülürken, aracı da çekiciyle kaldırıldı.

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