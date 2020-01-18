​Drift'in sonu kötü bitti: 2035'e kadar araba kullanamayacak

Ekonomi

Yabancıya konut satışı 50 bine koşuyor

Oturum izni için tanınan 1 milyon dolarlık yatırım limitinin 250 bin dolara çekilmesi başta olmak üzere gayrimenkul sektörünün yaptığı kampanyalar ve döviz kurlarındaki artışın da etkisiyle yabancılara konut satışı tarihi seviyeleri görmeye devam ediyor. Yabancıların Türkiye'den aldığı gayrimenkul sayısı geçtiğimiz yıl 2015 yılına kıyasla iki katına çıkarak 46 bin seviyesine ulaşırken, ülkeye giriş yapan döviz miktarı ise 6 milyar doları buldu. Aynı dönemde Türkiye'den en fazla konut alımını Iraklılar yaparken, Irak'ı sırasıyla İran ve Rusya izledi.