Gündem Driftin sonu kötü bitti 2035e kadar araba kullanamayacak
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​Drift'in sonu kötü bitti: 2035'e kadar araba kullanamayacak

Drift'in sonu kötü bitti: 2035'e kadar araba kullanamayacak

Adana’da otomobiliyle drift atan ve polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücünün 4. kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 2035 yılına kadar el konuldu.

Haber Merkezi İHA
Drift atıp polise yakalanan sürücünün ehliyetine 2035’e kadar el konuldu.
Drift atıp polise yakalanan sürücünün ehliyetine 2035’e kadar el konuldu.

Caner D. kullandığı otomobiliyle trafikte drift attığı sırada devriye atan polis ekipleri ‘dur’ ihtarına bulundu. İhtara uymayan şahıs kaçmaya başladı. Sadece 1 kilometre kaçabilen Caner D. Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi Seyhan Caddesi üzerinde kıskıvrak yakalandı.

4. KEZ EHLİYETİNE EL KONULDU

Olayın gerçekleştiği bölgeye gelen trafik ekipleri, sürücü Caner D.’nin önceden 3 defa alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğunu belirledi. Ehliyetsiz olan Caner D., 1.63 promil alkollü çıktı. 4’üncü kez alkollü araç kullanmaktan ceza yiyen Caner D.’nin 2035 yılına kadar ehliyetine el konuldu. Caner D.’ye, drift atma, alkollü araç kullanmak ve dur ikazına uymama suçlarından 11 bin 375 TL para cezası kesilirken aracı trafikten 60 gün men edildi. 1.0 promil alkolü aşan Caner D., 5 Ocak Polis Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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