Tanzanya Cumhurbaşkanı Ankara'da

İlişkilerimiz kazan kazan fikriyle gün geçtikçe gelişiyor. İkili ticaret hacmimiz 345 milyon dolar seviyesine ulaştı. Hacmimizi 1 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının katılımıyla yarın düzenlenecek Türkiye-Tanzanya İş Forumu bu açıdan önemli olacaktır. 14 yıl sonra yapılan bu ziyaret dönüm noktası olacaktır.