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Tanzanya Cumhurbaşkanı Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile ortak basın toplantısında konuşuyor.

18:54 - 18/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 19:00 - 18/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ı resmi törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ı resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile ortak basın toplantısında konuşuyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

İlişkilerimiz kazan kazan fikriyle gün geçtikçe gelişiyor. İkili ticaret hacmimiz 345 milyon dolar seviyesine ulaştı. Hacmimizi 1 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının katılımıyla yarın düzenlenecek Türkiye-Tanzanya İş Forumu bu açıdan önemli olacaktır. 14 yıl sonra yapılan bu ziyaret dönüm noktası olacaktır.

Ayrıntılar geliyor...

#Recep Tayyip Erdoğan
#Tanzanya
#Samia Suluhu Hassan
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