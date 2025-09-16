Tarım arazisinden 600 bin lira değerinde kablo çalan 2 şahıs tutuklandı

Alpu ilçesinde 28 Ağustos tarihinde meydana gelen tarladan hırsızlık olayının aydınlatılması maksadıyla Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri tarafından çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştiren 2 şüpheli şahıs ile olayda kullandıkları araç tespit edildi. Şüpheli şahıslar Odunpazarı ilçesinde yakalanarak ekiplerce gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 300 metre elektrik kablosu ile 1 adet kablo kesme makası ele geçirildi. Şüpheli şahısların Alpu, Tepebaşı ve Mahmudiye ilçelerinde de 33 elektrik panosundan, piyasa değeri yaklaşık 600 bin TL olan 800 metre elektrik kablosu çaldıkları tespit edildi. Ayrıca şahısların kabloları il merkezinde 2 ayrı hurdacıya sattıkları belirlendi. Haklarında soruşturma başlatılan 2 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.