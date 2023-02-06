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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci depremden etkilenen Adana'da incelemelerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Adana'da incelemelerde bulundu.

09:26 . 6/02/2023 Pazartesi
AA
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen Adana'da incelemelerde bulundu.


Bakan Kirişci, Vali Süleyman Elban ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay ile birlikte Turgut Özal Bulvarı'nda depremde çöken bir binada inceleme yaptı.


Vali Elban ve diğer ilgililerden bilgi alan Bakan Kirişci, bölgede incelemelerde bulanarak, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.


Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Adana'daki incelemelerinin ardından Hatay’da deprem bölgesine hareket etti.


#Adana
#Bakan Kirişci
#Deprem
1 saat önce
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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci depremden etkilenen Adana'da incelemelerde bulundu
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