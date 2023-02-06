Tarım ve Orman Bakanı Kirişci depremden etkilenen Adana'da incelemelerde bulundu

Deprem sonrasında Kahramanmaraş, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya ve Kilis'te son durum merak ediliyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı yaşanıyor. Meydana gelen depremler Diyarbakır, Malatya ve Kilis gibi illerde hissedilirken çevre illerdeki artçı depremler tedbir alınması açısından büyük önem arz ediyor. Hangi ilde kaç artçı deprem oldu? 6 Şubat AFAD ve Kandilli son depremler listesi haberimizde.