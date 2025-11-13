Yeni Şafak
Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu: Bakım için Hırvatistan'a giden iki uçaktan biriyle irtibat kesildi

21:1613/11/2025, Perşembe
G: 13/11/2025, Perşembe
Tarım ve Orman Bakanlığı, Hırvatistan'ın Zagreb şehrine planlanmış olan bakım faaliyeti için giden ve dönüş için hareket eden iki yangın söndürme uçağından biriyle irtibatın kesildiğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hırvatistan’da bulunan ve dönüş için havalanan Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağı ile telsiz irtibatının kesildiğini bildirdi.

Bakanlık açıklaması şöyle:

"Orman Genel Müdürlüğümüze ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağımız, Hırvatistan Zagreb’te planlanmış olan bakım faaliyeti için Çanakkale’den hareket etmiştir. 2 uçak meteorolojik şartlar sebebiyle geceyi Hırvatistan Rejika Havaalanı’nda geçirmiş, bugün TSİ 17.38’de Zagrep Havaalanı için kalkış yapmasını müteakip, hava muhalefeti sebebiyle tekrar Rejika Havaalanı’na dönüşe geçmişlerdir. Dönüş rotası esnasında bir uçağımız Rejika Havaalanı’na inmiş, ancak diğer uçakla TSİ 18.25’te telsiz irtibatı kesilmiştir. Görevli pilotumuza ve uçağa ulaşmak için Hırvatistan birimleriyle koordineli olarak arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır."

Ayrıntılar geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Hırvatistan
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Zagreb
#Rijeka
