Bakım için Hırvatistan'a giden yangın söndürme uçağı düştü: Pilot şehit oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hırvatistan'ın Zagreb şehrine planlanmış olan bakım faaliyeti için giden ve dönüş için hareket eden iki yangın söndürme uçağından biriyle irtibatın kesildiğini duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, uçağın enkazına ulaşıldığını, pilotun şehit olduğunu bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Hırvatistan’da bulunan ve dönüş için havalanan Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağı ile telsiz irtibatının kesildiğini bildirdi.
Pilot ve uçağa ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Pilot şehit oldu
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, pilotun şehit olduğunu kırıma uğrayan uçağın enkazına da ulaşıldığını bildirdi.
"Hava muhalefeti sebebiyle tekrar dönüşe geçmişlerdi"
Bakanlık açıklaması şöyle:
"Orman Genel Müdürlüğümüze ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağımız, Hırvatistan Zagreb’te planlanmış olan bakım faaliyeti için Çanakkale’den hareket etmiştir. 2 uçak meteorolojik şartlar sebebiyle geceyi Hırvatistan Rejika Havaalanı’nda geçirmiş, bugün TSİ 17.38’de Zagrep Havaalanı için kalkış yapmasını müteakip, hava muhalefeti sebebiyle tekrar Rejika Havaalanı’na dönüşe geçmişlerdir. Dönüş rotası esnasında bir uçağımız Rejika Havaalanı’na inmiş, ancak diğer uçakla TSİ 18.25’te telsiz irtibatı kesilmiştir."
Ayrıntılar geliyor...