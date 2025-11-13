Yeni Şafak
Muğla'daki kazadan yaralı kurtulan pilot Hırvatistan'da şehit düştü

23:1313/11/2025, Perşembe
IHA
Muğla kazasından kurtulan pilot Hasan Bahar, Hırvatistan’daki kazada şehit oldu.
Muğla kazasından kurtulan pilot Hasan Bahar, Hırvatistan’daki kazada şehit oldu.

Hırvatistan'da Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağı kaza kırıma uğrayarak düştü. Kazada şehit olan pilot Hasan Bahar ile ilgili acı bir detay da ortaya çıktı. Bahar, ağustos ayında yangına müdahale ettiği sırada uçağın kaza kırıma uğraması sonucu yaralanmıştı.

Hırvatistan’da düşen Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağının şehit pilotu Hasan Bahar’ın, ağustos ayında Muğla’nın Yatağan ilçesinde yaşanan uçak kazasından yaralı olarak kurtulduğu ortaya çıktı.

Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme uçağının enkazına Hırvatistan’ın Senj kenti yakınlarında ulaşıldı.

Kazada uçağın pilotu Hasan Bahar şehit oldu.

Muğla’daki uçak kazasından yaralı olarak kurtulmuştu

Yaklaşık 2,5 ay önce Muğla’da yangın söndürme uçağı ile kaza kırıma uğrayan pilot Bahar, Hırvatistan’daki uçak kazasında şehit düştü. Hırvatistan’daki kazada şehit olan Pilot Hasan Bahar, geçtiğimiz 29 Ağustos tarihinde Muğla’nın Yatağan ilçesi Hacıbayramlar Mahallesi yakınlarında yangın söndürme çalışmalarına katılan söndürme uçağının kaza kırıma uğraması sonucu sağ olarak kurtulup yaralanmıştı. O tarihte yaralı olarak kurtulan Hasan Bahar, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaralı pilotu hastanede ziyaret etmişti.



#Hırvatistan
#Uçak
#Hasan Bahar
#Muğla
#Yangın
