Tartıştığı kişilere bıçak çekmişti: Yabancı uyruklu çocuk sınır dışı edildi

Olay, bayramın ilk günü Yeni Cami Mahallesi Şehit Ahmet Aydın Caddesi üzerindeki bir işletmede bulunan yabancı uyruklu şahıslar ile karşı tarafında bulunan evde yaşayan yabancı uyruklu bir çocuk arasında henüz bilinmeyen bir sebeple sözlü tartışma yaşandı. Tartışma esnasında çocuk, eline aldığı bıçak ile tehditler savurmaya başladı.