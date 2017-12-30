Tavşan aday İnce

Yalova Milletvekili İnce’nin adı yine gündemde. Partililer, İnce’yi Kılıçdaroğlu ile danışıklı dövüş içerisinde bir ‘tavşan aday’ olarak görüyor

CHP’de 36’ncı Olağan Kurultay yaklaşırken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na rakip çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu. 3-4 Şubat 2018’de 36’ncı Olağan Kurultay’a hazırlanan CHP’de yeni yılın ilk günlerinde Ankara, İstanbul ve İzmir il kongreleri yapılacak. Şu ana kadar yapılan kongrelere ilgi oldukça düşüktü. Diğer il ve ilçelerde yapılan kongrelerde katılımın az olması ise Kılıçdaroğlu’nun parti örgütlerine önem vermemesine bağlandı. 3 büyük ilin kongresinin tamamlanmasının ardından kurultaya gidilecek.



İSMİ YİNE GÜNDEMDE

Parti içinde ise il kongrelerinden çok Kılıçdaroğlu’nun karşısına rakip çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Geçen kongrede yarışa günler kala adaylıktan vazgeçen Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin ismi yine gündemde. Geçtiğimiz aylarda, İnce’nin Bursa’dan belediye başkan adayı olacağı öne sürülmüş kendisi bunu kesin bir dille yalanlamış, “Ben genel başkan olmak istiyorum ve ülkeyi yönetmek istiyorum dedim. Ben bu iddiamın arkasındayım ve bundan vazgeçmiş değilim. Ben bu partiyi ve ülkeyi yönetmek istiyorum” demişti.

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DANIŞIKLI DÖVÜŞ

Fakat partililer, Yalova Milletvekili İnce’yi, Kılıçdaroğlu ile danışıklı dövüş içerisinde bir ‘tavşan aday’ olarak görüyor. Parti kulislerine göre İnce öne çıkarak başka ismin adaylığını engelliyor, sonra da meydanı Kılıçdaroğlu’na terk ediyor.